Crea un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a nuevos clientes, mostrando la emoción de recibir y desempaquetar una caja de suscripción sorpresa mensual. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos de clientes felices interactuando con los productos, complementado por una banda sonora pop moderna y animada. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar una narración atractiva que destaque el valor único del generador de vídeos promocionales de cajas de suscripción, facilitando la creación de contenido cautivador.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo promocional convincente de 45 segundos dirigido a aficionados de nicho, ilustrando la excelencia curada de una caja de suscripción temática, como un club de café gourmet o libros vintage. La estética visual debe ser sofisticada y cálida, usando transiciones elegantes y jazz de fondo relajante, mientras un "avatar de IA" presenta el contenido de la caja con un tono amigable y conocedor. Esta pieza de "vídeos de marketing" debe enfatizar los beneficios únicos del creador de vídeos de cajas de suscripción a través de visuales de alta calidad.
Produce un vídeo "explicativo" conciso de 60 segundos para profesionales ocupados, demostrando cómo una caja de suscripción de bienestar o productividad simplifica las rutinas diarias. El estilo visual y de audio debe ser limpio, minimalista y calmante, empleando colores suaves y música ambiental para transmitir serenidad y eficiencia. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para un aspecto pulido y "Subtítulos/captions" para asegurar una comunicación clara del enfoque orientado a soluciones del creador de vídeos promocionales, incluso sin sonido.
Crea un encantador anuncio de "vídeos de formato corto" de 30 segundos diseñado para redes sociales, atrayendo a personas que buscan regalos pensados o experiencias únicas para sus seres queridos. El vídeo debe tener un estilo visual conmovedor y relatable con iluminación acogedora y una "Generación de voz en off" amigable y conversacional explicando el potencial del regalo. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas usando la "Redimensión y exportación de relación de aspecto" de HeyGen y resalta la alegría de regalar una caja de suscripción.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales de Cajas de Suscripción

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de formato corto cautivadores para tu caja de suscripción, listos para compartir en todas tus plataformas de redes sociales y aumentar el compromiso.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de marketing directamente en el generador. Nuestras avanzadas capacidades de texto a vídeo convertirán tus palabras en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente. Nuestra extensa biblioteca ofrece estilos diversos para combinar perfectamente con la marca y estética única de tu caja de suscripción.
3
Step 3
Genera una Voz en Off Atractiva
Da vida a tu guion con una Voz de IA de alta calidad. Elige entre varios tonos y estilos para narrar perfectamente los puntos de venta únicos de tu caja de suscripción y captar a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, eligiendo la relación de aspecto óptima para tus plataformas objetivo, y luego exporta y comparte sin problemas tu atractivo vídeo promocional de caja de suscripción con tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos promocionales atractivos para cajas de suscripción?

HeyGen te permite generar rápidamente vídeos de marketing atractivos para tu caja de suscripción, utilizando avatares de IA y una vasta biblioteca de plantillas. Sus capacidades de texto a vídeo te permiten transformar guiones en vídeos promocionales profesionales en minutos.

¿Qué características hacen de HeyGen un generador de vídeos de IA eficiente para empresas?

HeyGen ofrece potentes herramientas impulsadas por IA como avatares de IA personalizados y capacidades de texto a vídeo, agilizando la creación de vídeos de marketing de alta calidad. Puedes incorporar fácilmente controles de marca y generar vídeos de formato corto atractivos para varias plataformas.

¿Puedo personalizar mis vídeos de marketing con una marca específica usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas para vídeos de marketing impactantes. Esto asegura que la identidad de tu marca brille en cada vídeo promocional que crees.

¿Qué tan fácil es producir y compartir vídeos de formato corto con el editor de vídeo en línea de HeyGen?

El intuitivo editor de vídeo en línea de HeyGen simplifica todo el proceso de creación, desde la selección de plantillas hasta la generación de Voz de IA. Una vez que tu vídeo promocional esté completo, puedes descargarlo y compartirlo fácilmente en redes sociales y otras plataformas para maximizar tu alcance.

