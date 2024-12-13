Creador de Videos Promocionales para Suscriptores: Impulsa el Crecimiento de tu Canal

Crea fácilmente impresionantes videos promocionales para atraer suscriptores y hacer crecer tu audiencia con potentes voces en off AI.

Descubre el poder de HeyGen, el editor de video AI definitivo, en este video explicativo de 1 minuto diseñado para creadores de contenido y agencias de marketing. El estilo visual debe ser limpio y moderno, demostrando la transformación fluida de texto en video cautivador con la función de Texto a video desde guion. Una voz en off AI confiada narrará, complementada por subtítulos precisos, ilustrando lo fácil que es generar videos promocionales profesionales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea impresionantes videos promocionales para redes sociales en un abrir y cerrar de ojos con este tutorial de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gestores de redes sociales. El video adoptará un estilo visual animado y dinámico, mostrando la versatilidad de las plantillas de video de HeyGen a través de cortes rápidos y ejemplos vibrantes. Un avatar AI atractivo guiará a los espectadores, demostrando la simplicidad de crear contenido de creador de videos promocionales efectivo, haciendo que la producción de video profesional sea accesible para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Desata todo el potencial de tus campañas de marketing con las capacidades avanzadas de HeyGen, presentadas en este análisis profundo de 90 segundos para profesionales del marketing y equipos de producción de video. Empleando un estilo visual sofisticado y profesional, el video destacará los detalles intrincados del soporte de biblioteca de medios/stock y la eficiente redimensión y exportación de relación de aspecto. Una voz en off AI precisa articulará los beneficios, mostrando cómo HeyGen simplifica la creación de videos de marketing de alta calidad, transformando ideas complejas en historias visuales atractivas.
Prompt de Ejemplo 3
Impulsa tu viaje de contenido con HeyGen! Este enérgico spot de 30 segundos está diseñado específicamente para nuevos usuarios, actuando como una guía rápida para crear su primera pieza de creador de videos promocionales para suscriptores. El estilo visual será rápido y visualmente atractivo, utilizando superposiciones de texto audaces para enfatizar acciones y beneficios clave. Una voz en off AI enérgica, combinada con subtítulos claros, ilustrará rápidamente cómo las funciones AI, incluidos los diversos avatares AI, pueden dar vida a sus ideas sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos Promocionales para Suscriptores

Crea videos promocionales atractivos sin esfuerzo con el editor de video AI de HeyGen, diseñado para aumentar el compromiso de tus suscriptores en todas las plataformas.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Video Promocional
Comienza escribiendo tu guion y deja que HeyGen transforme tu texto en un video dinámico, aprovechando nuestras capacidades de generación de texto a video.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Voces en Off
Elige entre una diversa gama de avatares AI para representar tu marca, luego genera voces en off atractivas para narrar tu mensaje.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Personaliza tu video con el logotipo y la paleta de colores de tu marca, añadiendo medios de stock de nuestra biblioteca para hacerlo exclusivamente tuyo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Video
Añade subtítulos automáticos, ajusta las relaciones de aspecto para varias plataformas y descarga tu video promocional en alta resolución con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Compromete a tu Audiencia

.

Desarrolla videos inspiradores que resuenen con los espectadores, fomentando el compromiso y construyendo una comunidad de suscriptores leales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos con funciones AI?

HeyGen es un avanzado editor de video AI que transforma texto en videos profesionales con facilidad. Aprovechando sus innovadoras funciones AI, puedes generar contenido atractivo utilizando avatares AI realistas y voces en off AI de alta calidad, optimizando todo tu proceso de producción de video a través de la generación eficiente de texto a video.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para videos promocionales?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de video y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para una personalización extensa. Puedes personalizar cada aspecto de tus videos promocionales, incluyendo la adición de logotipos de marca, selección de escenas únicas y ajustes precisos para crear anuncios de video impactantes adaptados a tu marca específica.

¿Puede HeyGen añadir subtítulos automáticos y exportar en alta resolución?

Sí, HeyGen cuenta con subtítulos y leyendas automáticas para mejorar la accesibilidad en todo tu contenido de video. Una vez que tu video esté completo, puedes descargar archivos de video en varios formatos de relación de aspecto, incluyendo una nítida resolución de video HD 1080p, asegurando calidad profesional para todos tus canales de redes sociales.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a creadores de contenido y agencias de marketing?

HeyGen empodera a los creadores de contenido y agencias de marketing para producir eficientemente videos promocionales de alta calidad y videos explicativos. Su potente editor de video AI ayuda a optimizar la producción para diversas campañas de marketing a través de varios canales de redes sociales, ahorrando significativamente tiempo y recursos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo