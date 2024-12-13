Generador de Vídeos de Formación para Estudiantes: Crea Contenido de Aprendizaje Atractivo

Transforma tu texto en vídeos de formación profesional para estudiantes con nuestro generador de vídeos de IA, aprovechando la avanzada tecnología de texto a vídeo desde el guion.

Genera un vídeo de orientación de 45 segundos diseñado para estudiantes universitarios entrantes. El estilo visual debe ser profesional pero acogedor, con avatares de IA diversos guiando a los espectadores a través de recursos esenciales del campus. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off clara para ofrecer un tono amigable e informativo, asegurando que los nuevos estudiantes se sientan apoyados y preparados para su viaje académico.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo conciso de 60 segundos dirigido a equipos corporativos de L&D, específicamente para la incorporación de empleados cubriendo protocolos básicos de seguridad informática. Emplea un estilo visual elegante y moderno con cortes rápidos entre escenas dinámicas y un narrador profesional y atractivo. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido y la capacidad de texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión y consistencia en el contenido de los vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 30 segundos para profesores de secundaria para complementar lecciones sobre la fotosíntesis, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender para sus estudiantes. El estilo visual y de audio debe ser brillante e ilustrativo, incorporando animaciones simples y una narración calmada y clara, mejorada por la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen. Asegúrate de incluir subtítulos/captions para apoyar diversas necesidades de aprendizaje en este contexto de creador de vídeos educativos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo 'cómo hacer' de 45 segundos para creadores de cursos en línea independientes, demostrando los primeros tres pasos de una estrategia de marketing digital. El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, con un avatar de IA alentador presentando la información, respaldado por el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales relevantes. El audio debe ser optimista y motivador, inspirando a los espectadores a involucrarse con el contenido de los vídeos de formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para Estudiantes

Crea rápidamente vídeos educativos atractivos con IA. Genera contenido de formación dinámico para instruir a los estudiantes de manera eficiente y efectiva.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando el guion de tu contenido de formación en la plataforma. Nuestra función de texto a vídeo comenzará instantáneamente a convertir tu texto en escenas visuales.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora tu contenido educativo eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para presentar tu información de manera clara y atractiva.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz
Personaliza tu vídeo aplicando controles de marca personalizados, seleccionando una escena y generando voces de IA realistas para la narración.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo educativo revisando y haciendo los ajustes necesarios. Luego, exporta fácilmente tu contenido de alta calidad en varios formatos de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos para los Estudiantes

.

Transforma contenido educativo intrincado en lecciones de vídeo fácilmente comprensibles, beneficiando la comprensión de los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos con IA?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos utilizando un generador de vídeos de IA intuitivo. Aprovecha las plantillas listas para usar y los avatares de IA realistas para producir rápidamente contenido profesional de alta calidad para la incorporación de empleados y propósitos educativos.

¿Puedo transformar rápidamente texto en contenido de vídeo usando HeyGen?

Absolutamente, las potentes capacidades de texto a vídeo de HeyGen te permiten convertir guiones en presentaciones de vídeo dinámicas sin esfuerzo. Nuestra herramienta basada en la web permite una generación rápida de contenido, completa con voces de IA realistas y visuales generados por IA.

¿Qué características ofrece HeyGen para equipos de L&D y la incorporación de empleados?

HeyGen proporciona características robustas para equipos de L&D, incluyendo avatares de IA y plantillas personalizables, perfectas para crear vídeos efectivos de incorporación de empleados y formación de estudiantes. También puedes beneficiarte de la localización de vídeos para llegar a una audiencia global.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a personalizar mis vídeos generados por IA para la consistencia de marca?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca directamente en tus visuales generados por IA. También puedes editar vídeos con texto y utilizar subtítulos para mantener la consistencia y el compromiso en todas tus comunicaciones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo