Creador de Vídeos Testimoniales de Estudiantes para Impulsar la Inscripción

Crea fácilmente vídeos testimoniales de estudiantes convincentes a partir de guiones escritos utilizando texto a vídeo, amplificando los esfuerzos de marketing.

Crea un vídeo testimonial de 30 segundos para estudiantes potenciales de pregrado, centrado en el momento '¡Ajá!' de un estudiante que lo llevó a su pasión, utilizando un estilo visual y auditivo inspirador y auténtico para compartir su historia única de éxito estudiantil. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar fácilmente su narrativa escrita en una pieza visual convincente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo testimonial de 45 segundos diseñado para estudiantes de secundaria que exploran programas académicos específicos, mostrando la vibrante vida en el campus y el dedicado profesorado con un estilo visual y auditivo dinámico y atractivo. Utiliza las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para resaltar cómo los estudiantes prosperan dentro del programa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de reclutamiento de 60 segundos para solicitantes internacionales y sus padres, retratando un ambiente cálido, acogedor y tranquilizador con visuales profesionales y un tono de audio empático, enfatizando la comunidad de apoyo para el marketing de educación superior. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para representar a diversos profesores o exalumnos compartiendo mensajes alentadores.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo testimonial de 30 segundos para socios de la industria y empleadores potenciales, destacando el éxito profesional de un graduado y las habilidades prácticas adquiridas, utilizando un estilo visual profesional y aspiracional y una pista de audio impactante. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para articular claramente el viaje y los logros del estudiante como una poderosa herramienta de creación de vídeos testimoniales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Testimoniales de Estudiantes

Crea fácilmente vídeos testimoniales de estudiantes convincentes que muestren historias de éxito y eleven tu marketing de educación superior con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guion
Comienza pegando la historia de éxito de tu estudiante en el editor de guiones, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo para formar la base de tu vídeo testimonial.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Mejora el atractivo de tu vídeo eligiendo entre una diversa gama de avatares de AI para representar a tu estudiante o narrador, dando vida a su historia visualmente.
3
Step 3
Genera Voces en Off Dinámicas
Utiliza la generación avanzada de voces en off para añadir audio de sonido natural en varios idiomas y acentos, asegurando que tu testimonio estudiantil resuene con una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Historia
Comparte y descarga fácilmente tu vídeo testimonial pulido en múltiples formatos, listo para usar en redes sociales, tu sitio web o campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento

.

Transforma testimonios estudiantiles en anuncios en vídeo de alto rendimiento para llegar y atraer efectivamente a estudiantes potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos testimoniales de estudiantes convincentes?

HeyGen simplifica el proceso de desarrollar historias de éxito estudiantil impactantes. Utiliza avatares de AI y plantillas personalizables para dar vida a tus narrativas estudiantiles, asegurando una narración atractiva sin edición de vídeo compleja.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para crear vídeos testimoniales profesionales?

HeyGen proporciona un conjunto completo de características, incluyendo voces en off de AI y subtítulos automáticos, para mejorar tu experiencia de creación de vídeos testimoniales. También puedes aprovechar la funcionalidad de texto a vídeo para generar contenido pulido rápidamente.

¿Por qué es HeyGen una solución ideal para el marketing de educación superior y vídeos testimoniales?

HeyGen está específicamente diseñado para potenciar los esfuerzos de marketing de educación superior al permitir la creación eficiente de vídeos testimoniales auténticos. Comparte y descarga fácilmente tus vídeos para varias plataformas, aumentando el alcance de tu institución.

¿Puedo usar plantillas prediseñadas al crear vídeos testimoniales con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece una variedad de plantillas personalizables, lo que facilita la producción de vídeos testimoniales de calidad profesional para cualquier propósito. Estas plantillas agilizan tu flujo de trabajo, permitiendo la creación de vídeos nativos rápidamente y obteniendo resultados rápidos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo