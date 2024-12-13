La plataforma de vídeo AI de HeyGen ofrece herramientas versátiles para crear diversos contenidos educativos, desde vídeos estándar de e-learning hasta vídeos de formación especializados. Nuestra plataforma permite el cambio de tamaño de la relación de aspecto e integra una biblioteca de medios, asegurando que puedas producir contenido de vídeo profesional de manera eficiente para cualquier resultado de aprendizaje.