Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo educativo de 45 segundos utilizando una plantilla especializada para estudiantes en línea, explicando un tema complejo de manera clara y atractiva. El vídeo debe adoptar un estilo de animación de pizarra o gráficos animados, acompañado de una voz de IA calmada e instructiva, utilizando eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen para convertir un guion de texto a vídeo en un módulo de aprendizaje accesible para estudiantes de K-12.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a estudiantes de secundaria y orientadores profesionales, destacando un programa innovador ofrecido por universidades. El estilo visual y de audio debe ser moderno, elegante y profesional, incorporando imágenes vibrantes del campus con una presentación clara y autoritaria entregada por un avatar de IA, aprovechando la función de avatares de IA de HeyGen para transmitir eficazmente los beneficios clave del programa y fomentar la inscripción.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo auténtico de 90 segundos en formato corto para plataformas de redes sociales, capturando un 'día en la vida' de un estudiante o su singular trayectoria académica. Emplea una estética visual de estilo vlog, con música de fondo casual y asegura la accesibilidad para todos los espectadores utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo conectar con estudiantes pares y una audiencia más amplia en redes sociales, ofreciendo un vistazo atractivo a la vida en el campus.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Estudiantes Destacados

Crea fácilmente vídeos inspiradores de estudiantes destacados, testimonios y contenido promocional con herramientas impulsadas por IA, diseñadas para educadores e instituciones.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza con Texto
Inicia tu vídeo de estudiante destacado seleccionando una plantilla de vídeo educativo de nuestra diversa biblioteca. Esto utiliza nuestras Plantillas y escenas para proporcionar un punto de partida rápido y profesional.
2
Step 2
Personaliza con Avatares y Voces de IA
Personaliza tu vídeo añadiendo avatares de IA atractivos para narrar historias o entregar mensajes clave. Nuestra potente capacidad de avatares de IA asegura que tus testimonios de estudiantes resuenen claramente.
3
Step 3
Mejora con Medios y Marca
Incorpora visuales de apoyo de nuestra extensa biblioteca de medios para hacer que el viaje de tu estudiante sea visualmente cautivador. Esta función asegura que tu vídeo sea rico y atractivo.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Una vez satisfecho, autogenera subtítulos para mejorar la accesibilidad y llegar a una audiencia más amplia. Exporta fácilmente tus vídeos promocionales pulidos, optimizados para varias plataformas.

Casos de Uso

Inspira Audiencias con Destacados Estudiantiles Motivacionales

Crea vídeos inspiradores que presenten logros y trayectorias estudiantiles, fomentando la motivación y una comunidad educativa positiva para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos de estudiantes destacados?

HeyGen empodera a educadores y universidades para producir vídeos atractivos de estudiantes destacados y promocionales sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de IA y las plantillas de vídeo educativo personalizables para compartir testimonios de estudiantes e historias del campus en redes sociales.

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la generación de vídeos con IA?

HeyGen ofrece un innovador generador de vídeos con IA que transforma texto en vídeo de manera fluida. Los usuarios pueden utilizar la generación de voz de IA y una rica biblioteca de medios para crear contenido de calidad profesional con facilidad.

¿Puede HeyGen personalizar plantillas de vídeo educativo para mi institución?

Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo educativo que se pueden personalizar completamente. Incorpora los controles de marca de tu institución, incluidos logotipos y colores, para mantener una identidad visual coherente en todo tu contenido.

¿HeyGen admite funciones avanzadas como subtítulos y avatares de IA?

Sí, HeyGen integra funciones avanzadas como avatares de IA realistas y subtítulos autogenerados para mejorar tus vídeos. Esta capacidad de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo asegura que tu contenido sea accesible y profesional para cualquier audiencia.

