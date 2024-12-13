Creador de Vídeos Educativos para Estudiantes y Profesores

Crea vídeos impresionantes para el aprendizaje basado en proyectos con facilidad. Usa nuestras plantillas y escenas personalizables para dar vida a tus ideas, sin necesidad de habilidades en vídeo.

504/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Tienes dificultades para crear un vídeo explicativo convincente de 60 segundos para tu presentación de clase? Imagina un tutorial visualmente impresionante y fácil de seguir para estudiantes universitarios, presentado con una voz en off calmada y articulada, utilizando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar puntos clave de manera efectiva. Esta plataforma de creación de vídeos simplifica el proceso, permitiendo a cualquiera crear vídeos explicativos pulidos con visuales profesionales.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo interactivo convincente de 30 segundos diseñado para estudiantes de secundaria, con un estilo visual animado e inspirador y música de fondo enérgica, presentando claramente un evento histórico. Con HeyGen, los estudiantes pueden personalizar fácilmente plantillas y escenas para hacer que sus materiales de aprendizaje sean atractivos y accesibles, incluyendo subtítulos automáticos para mejorar la comprensión de todos los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo puede un estudiante resumir eficazmente un trabajo de investigación complejo en un vídeo atractivo de 40 segundos para sus compañeros? Imagina una presentación visual elegante y moderna con una voz en off profesional y concisa, perfectamente adaptada para estudiantes universitarios, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas el contenido escrito en un vídeo pulido. Esto ayuda a entregar información académica de manera clara y memorable, fomentando una comprensión más profunda de los temas de aprendizaje basado en proyectos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recursos para Estudiantes

Crea vídeos educativos convincentes con facilidad, aprovechando herramientas impulsadas por IA y un diseño intuitivo, sin necesidad de habilidades previas en creación de vídeos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto seleccionando entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales. Esto proporciona un punto de partida estructurado, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.
2
Step 2
Personaliza con Recursos Multimedia
Personaliza tu vídeo integrando texto, imágenes y audio. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock para encontrar los visuales y sonidos perfectos, asegurando que tu contenido sea atractivo y acorde a la marca.
3
Step 3
Genera Contenido Mejorado por IA
Transforma tus guiones en visuales atractivos utilizando nuestra función de texto a vídeo. Esta capacidad da vida a tu contenido educativo sin esfuerzo, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Listo para Compartir
Prepara tu vídeo para compartir añadiendo automáticamente subtítulos para accesibilidad. Exporta fácilmente tu vídeo educativo completado, listo para ser distribuido a estudiantes y profesores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Animar Contenido Educativo

.

Transforma temas complejos y eventos históricos en vídeos animados cautivadores, haciendo que el aprendizaje sea vívido y memorable para todos los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos animados atractivos sin experiencia previa?

HeyGen es una plataforma de creación de vídeos impulsada por IA, diseñada para todos, incluso para aquellos sin habilidades en creación de vídeos. Puedes producir fácilmente vídeos animados impresionantes utilizando plantillas predefinidas y una interfaz simple de arrastrar y soltar.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para mis vídeos?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización creativa para hacer que tus vídeos sean únicos. Puedes personalizar cada aspecto con controles de marca, acceder a una vasta biblioteca de medios de stock y personalizar escenas para que coincidan con tu visión específica.

¿Utiliza HeyGen IA para una producción de vídeo eficiente?

Sí, HeyGen aprovecha la creación de vídeos impulsada por IA avanzada para optimizar tu flujo de trabajo. Nuestra plataforma cuenta con avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo, transformando guiones en vídeos profesionales sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen ser utilizado como un creador de vídeos educativos para profesores y estudiantes?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos educativos ideal, perfecto tanto para profesores como para estudiantes. Simplifica la creación de vídeos explicativos atractivos y contenido interactivo, fomentando un aprendizaje dinámico basado en proyectos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo