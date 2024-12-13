Creador de Vídeos de Reclutamiento Estudiantil: Atrae a los Mejores Talentos

Crea vídeos de reclutamiento estudiantil profesionales rápidamente con avatares de AI que causan impacto.

Crea un dinámico vídeo de reclutamiento de estudiantes de 60 segundos que muestre las principales habilidades y la pasión de un aspirante a atleta de secundaria, dirigido a entrenadores universitarios y cazatalentos. El estilo visual debe ser enérgico y profesional, complementado con una voz en off inspiradora, fácilmente generada usando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que su vídeo de habilidades destaque.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo de 45 segundos para un programa atlético universitario, diseñado para atraer a los mejores talentos destacando las instalaciones, el apoyo académico y la camaradería del equipo. Este vídeo, dirigido a futuros estudiantes atletas y sus padres, debe presentar una estética visual moderna y elegante con una narración acogedora y segura, utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un atractivo vídeo de reclutamiento de 30 segundos para un departamento de admisiones, centrado en la vibrante vida en el campus y las oportunidades académicas únicas, específicamente para estudiantes de secundaria que exploran opciones universitarias. El vídeo necesita un estilo visual cálido y auténtico con una voz en off amigable y accesible, cobrando vida a través de diversos avatares de estudiantes creados con HeyGen, haciendo el contenido altamente relatable.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un persuasivo vídeo de reclutamiento de 75 segundos dirigido a estudiantes atletas internacionales y sus familias, enfatizando la comunidad global de la institución y sus sistemas de apoyo. El estilo visual y de audio debe ser claro, persuasivo y autoritario, aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y comunicación clara a través de barreras lingüísticas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Reclutamiento Estudiantil

Crea vídeos de reclutamiento estudiantil impactantes rápida y fácilmente con nuestra plataforma intuitiva, diseñada para ayudarte a destacar ante entrenadores y reclutadores universitarios.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto de vídeo de reclutamiento seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o elige crear tu vídeo desde cero para una personalización completa. Nuestras plantillas simplifican el proceso de creación.
2
Step 2
Sube tu Material y Texto
Sube fácilmente tus clips de vídeo personales, grabaciones de juegos y vídeos destacados. Integra tu guion y transfórmalo en contenido de vídeo atractivo con nuestras funciones de edición intuitivas.
3
Step 3
Mejora con Funciones de AI
Eleva tu vídeo con potentes capacidades de AI. Genera una voz en off generada por AI desde tu guion o añade subtítulos profesionales para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de reclutamiento y expórtalo en varios formatos. Nuestra plataforma soporta el cambio de tamaño de proporciones, permitiéndote optimizar tu vídeo para diferentes plataformas de redes sociales y enviarlo directamente a entrenadores universitarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito Estudiantil

.

Desarrolla vídeos AI atractivos para mostrar historias de éxito de estudiantes y exalumnos, inspirando a futuros solicitantes y generando confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para crear vídeos de reclutamiento estudiantil atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de reclutamiento estudiantil llamativos sin esfuerzo. Utiliza nuestras capacidades de vídeo AI, incluyendo texto a vídeo desde guion y voz en off generada por AI, para crear contenido profesional y atractivo que capture la atención.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para las plantillas de vídeos de reclutamiento en HeyGen?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas personalizables, permitiéndote personalizar tus vídeos de reclutamiento. Incorpora fácilmente los activos de tu biblioteca de medios, aplica controles de marca como logotipos y colores, y ajusta las proporciones para adaptarse a varias plataformas.

¿Cómo mejoran las características de AI de HeyGen la calidad de los vídeos de reclutamiento?

HeyGen aprovecha características avanzadas de vídeo AI, incluyendo avatares AI realistas y sofisticadas voces en off generadas por AI, para elevar tu contenido de reclutamiento. Nuestra plataforma también genera automáticamente subtítulos y captions, asegurando que tu mensaje sea accesible e impactante.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de reclutamiento atlético y de habilidades?

Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de vídeos en línea para producir vídeos de reclutamiento atlético y de habilidades de alta calidad. Integra fácilmente tus grabaciones de juegos o clips de vídeo existentes de tu biblioteca de medios para crear un vídeo destacado convincente para entrenadores universitarios.

