Casos de uso

HeyGen empodera a estudiantes y educadores con una herramienta de creación de videos versátil, perfecta para elaborar videos de proyectos estudiantiles atractivos y mejorar las experiencias de aprendizaje en el aula. Con características como la edición de video colaborativa y capacidades de video interactivo, HeyGen simplifica el proceso de creación de contenido educativo.