

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
Esta narración de 60 segundos es perfecta para educadores que buscan inspirar a sus alumnos con el creador de vídeos para el aula HeyGen. Dirigido a profesores y estudiantes, el vídeo muestra cómo utilizar las funciones de grabación de pantalla y biblioteca de medios de la plataforma para crear contenido educativo convincente. El estilo visual es limpio e informativo, con un enfoque en la edición de vídeo colaborativa, permitiendo a los estudiantes aportar sus ideas y creatividad. El vídeo también destaca la facilidad de usar texto-a-vídeo desde el guion para agilizar el proceso de creación de vídeos.
Indicación 2
Un vídeo de 30 segundos diseñado para estudiantes con conocimientos tecnológicos ansiosos por explorar los aspectos técnicos de la creación de vídeos. Este vídeo destaca las capacidades de la herramienta de creación de vídeos HeyGen, como el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones, para asegurar que sus proyectos sean pulidos y profesionales. El público objetivo son estudiantes interesados en los medios digitales y la producción de vídeos. El estilo visual es elegante y moderno, con un enfoque en las características técnicas que hacen de HeyGen una herramienta potente para la creación de vídeos educativos.
Indicación 3
En este vídeo de 45 segundos, estudiantes y educadores pueden descubrir las ventajas de utilizar el creador de vídeos educativos de HeyGen para proyectos colaborativos. El público objetivo incluye tanto a estudiantes como a profesores que valoran la creatividad y el trabajo en equipo. El vídeo muestra el uso de subtítulos para mejorar la accesibilidad y la comprensión, con un estilo visual atractivo y colorido. La narrativa enfatiza la capacidad de la plataforma para apoyar la colaboración en tiempo real, lo que la convierte en una opción ideal para proyectos de grupo y experiencias de aprendizaje interactivo.
Copiar el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Vídeo Nativo

Generación de vídeo de extremo a extremo

Construido con Estructura y Propósito

Reseñas

Cómo utilizar un creador de videos para proyectos estudiantiles

Crea vídeos atractivos y educativos con facilidad utilizando nuestra herramienta intuitiva de creación de vídeos.

1
Step 1
Crea tu guion de vídeo
Comienza redactando un guion claro y conciso para el video de tu proyecto estudiantil. Utiliza la función de texto a video de HeyGen para convertir sin problemas tu guion en un formato visual, estableciendo la base para un video educativo atractivo.
2
Step 2
Elige una plantilla de vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas para fines educativos. Estas plantillas ofrecen una estructura organizada, facilitando la organización de tu contenido y manteniendo un aspecto profesional en todo tu vídeo de clase.
3
Step 3
Añadir elementos interactivos
Mejora tu vídeo incorporando elementos interactivos. Con HeyGen, puedes incluir características como narraciones en off y grabaciones de pantalla para hacer tu vídeo más dinámico y atractivo para los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y comparte tu vídeo
Una vez que tu video esté completo, expórtalo en la relación de aspecto y formato deseados. HeyGen te permite compartir fácilmente tu producto final con compañeros y profesores, asegurando que tu mensaje educativo llegue a su audiencia de manera efectiva.

Casos de uso

HeyGen empodera a estudiantes y educadores con una herramienta de creación de videos versátil, perfecta para elaborar videos de proyectos estudiantiles atractivos y mejorar las experiencias de aprendizaje en el aula. Con características como la edición de video colaborativa y capacidades de video interactivo, HeyGen simplifica el proceso de creación de contenido educativo.

Revive Eventos Históricos con Narración de Historias en Video Potenciada por IA

Utilize HeyGen to transform historical lessons into vivid, engaging stories that captivate students' imaginations.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de proyectos estudiantiles?

HeyGen ofrece un potente creador de vídeos para proyectos estudiantiles que permite a los estudiantes crear vídeos atractivos utilizando avatares de IA y conversión de texto a vídeo a partir de guiones. Con plantillas y escenas personalizables, los estudiantes pueden dar vida fácilmente a sus ideas creativas.

¿Qué características hacen a HeyGen ideal para la creación de videos en el aula?

HeyGen es un excelente creador de videos para el aula, que ofrece herramientas como generación de voz en off y subtítulos para mejorar el contenido educativo. Su función de colaboración en tiempo real permite a profesores y estudiantes trabajar juntos de manera fluida en proyectos de video.

¿Puede HeyGen admitir la edición colaborativa de vídeos?

Sí, HeyGen admite la edición de video colaborativa con características como la colaboración en tiempo real y una biblioteca de medios compartida. Esto facilita que los equipos trabajen juntos en proyectos de video, asegurando un proceso de edición fluido y eficiente.

¿Qué herramientas técnicas ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una herramienta integral de creación de videos con características técnicas como la grabación de pantalla y el cambio de tamaño de la relación de aspecto. Estas herramientas, combinadas con controles de marca, permiten a los usuarios producir videos de calidad profesional adaptados a sus necesidades específicas.

