Generador de Vídeos de Orientación Estudiantil para una Integración Sin Esfuerzo

Facilita la integración de estudiantes y atrae a los nuevos con vídeos dinámicos generados usando avatares de IA.

Crea un vídeo de bienvenida de 1 minuto para nuevos estudiantes, dirigido a administradores universitarios, mostrando información esencial del campus con un estilo visual acogedor e informativo y una voz en off clara, aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo dinámico de 2 minutos, diseñado para estudiantes potenciales, ofreciendo una experiencia de recorrido interactivo por el campus a través de visuales profesionales y atractivos y una banda sonora animada, utilizando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para dar vida al campus.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de orientación de 45 segundos, destinado al personal de asuntos estudiantiles, centrado en actualizaciones clave accesibles con gráficos claros y un tono amigable, incorporando los Subtítulos/captions de HeyGen para la inclusión y aprovechando su Biblioteca de medios/soporte de stock para visuales relevantes que faciliten la integración de estudiantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un recorrido completo de 90 segundos del generador de vídeos de orientación estudiantil para equipos de marketing y administradores universitarios, adoptando un estilo visual elegante y de marca con una voz en off autoritaria para mantener la consistencia institucional, empleando las Plantillas y escenas de HeyGen para la integración de marca y su función de Texto a vídeo para una rápida creación de contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Orientación Estudiantil

Crea fácilmente vídeos de orientación atractivos para nuevos estudiantes, facilitando su integración con herramientas impulsadas por IA y personalización profesional.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta la información esencial para los nuevos estudiantes o utiliza la asistencia de redacción de guiones de IA para generar rápidamente el contenido de tu vídeo de orientación.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA o una plantilla de vídeo profesional para presentar tu mensaje con una cara amigable y consistente.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra el logo de tu institución, colores y otros controles de marca para asegurar que tu vídeo de orientación se alinee con tu identidad visual.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo de orientación de alta calidad con subtítulos/captions automáticos y compártelo con los nuevos estudiantes para facilitar su integración.

Casos de Uso

Facilita la Producción de Vídeos para Administradores

Empodera a los administradores universitarios para producir rápidamente vídeos de orientación profesional usando avatares de IA y plantillas de vídeo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de orientación estudiantil usando IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de orientación estudiantil impulsado por IA que simplifica la creación de contenido. Utiliza tecnología de Texto a vídeo para transformar fácilmente guiones en vídeos de orientación atractivos con avatares de IA realistas y generación de voz en off, haciéndolo increíblemente eficiente para los administradores universitarios.

¿Puedo personalizar mis vídeos de orientación para que coincidan con la marca de nuestra universidad usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de Branding completos, permitiéndote incorporar sin problemas el logo de tu universidad y colores específicos en tu contenido de vídeo educativo. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas de vídeo y editor de vídeo intuitivo para crear una apariencia consistente y profesional para todos los nuevos estudiantes y necesidades de vídeos de integración.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para hacer accesibles los vídeos de orientación?

HeyGen asegura que tus vídeos de orientación sean altamente accesibles a través de subtítulos/captions integrados y capacidades avanzadas de generación de voz en off. Estas herramientas impulsadas por IA ayudan a facilitar la integración de estudiantes proporcionando una comunicación clara para un cuerpo estudiantil diverso, mejorando la comprensión y el compromiso.

¿Qué tan rápido pueden los administradores universitarios producir vídeos de orientación estudiantil de alta calidad con HeyGen?

Los administradores universitarios pueden producir rápidamente vídeos de orientación estudiantil de alta calidad usando las eficientes herramientas impulsadas por IA de HeyGen. Con características como asistencia para la redacción de guiones y plantillas de vídeo personalizables, HeyGen actúa como un poderoso creador de vídeos de orientación estudiantil, reduciendo significativamente el tiempo de producción mientras asegura un resultado profesional en los vídeos de integración.

