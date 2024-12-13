Creador de Vídeos de Introducción para Estudiantes: Fácil, Atractivo y Eficaz

Transforma la introducción de estudiantes en experiencias de aprendizaje atractivas. Crea fácilmente vídeos dinámicos con avatares de AI y contenido personalizado para nuevos estudiantes.

Crea un vídeo de introducción de 1,5 minutos para los nuevos estudiantes universitarios, demostrando cómo usar eficazmente la plataforma de aprendizaje en línea de la institución. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con gráficos atractivos, complementado por una voz en off amigable e informativa generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, asegurando una experiencia de aprendizaje atractiva desde el principio.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de orientación de 2 minutos diseñado para nuevos estudiantes universitarios, guiándolos a través de recursos esenciales del campus como la biblioteca, el soporte técnico y la unión de estudiantes. Emplea cortes dinámicos y texto en pantalla para resaltar información clave, presentando un avatar de AI útil para mostrar los detalles. Este uso de los avatares de AI de HeyGen hará que los vídeos de introducción sean más comprensibles e informativos para los estudiantes en un entorno educativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo impactante de 1 minuto dirigido a estudiantes universitarios de primer año, describiendo brevemente las políticas de integridad académica y las regulaciones importantes del campus. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y claro con superposiciones de texto precisas, utilizando una de las plantillas y escenas diseñadas profesionalmente por HeyGen para mantener un aspecto consistente y de alta calidad, asegurando que la información importante de los guiones sea fácilmente digerible.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación práctico de 1,5 minutos para todos los nuevos estudiantes, proporcionando instrucciones claras y paso a paso sobre cómo configurar su correo electrónico estudiantil y el software académico esencial. Visualmente, incorpora guías animadas con ayudas visuales nítidas y una voz en off precisa para los pasos técnicos, mejorado por los subtítulos de HeyGen para reforzar la terminología compleja y apoyar diversas necesidades de aprendizaje, sirviendo como una función efectiva de texto a vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Introducción para Estudiantes

Crea vídeos de introducción para estudiantes atractivos e informativos sin esfuerzo. Utiliza AI para agilizar la producción, cautivando a los nuevos estudiantes desde el primer día y fomentando un comienzo sólido.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Introducción
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra función de texto a vídeo transforma tu contenido en escenas de vídeo profesionales, listas para tus vídeos de introducción para estudiantes.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para personalizar tus vídeos de introducción para estudiantes, mejorando el compromiso y la claridad.
3
Step 3
Añade Voz y Subtítulos
Genera voces en off de AI con sonido natural para tu guion, asegurando una narrativa consistente y profesional a lo largo de tus vídeos de introducción para estudiantes.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Introducción
Finaliza tu proyecto exportando tu vídeo de introducción para estudiantes de alta calidad en el formato de aspecto deseado, listo para ser compartido con nuevos estudiantes a través de varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspirar y Dar la Bienvenida a Nuevos Estudiantes

.

Desarrolla mensajes de bienvenida inspiradores y vídeos motivacionales que establezcan un tono positivo para los nuevos viajes estudiantiles, fomentando el entusiasmo desde el principio.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de AI con avatares y voces en off?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de AI profesionales sin esfuerzo, aprovechando avatares de AI realistas y capacidades avanzadas de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera voces en off de AI naturales y avatares animados para dar vida a tu contenido.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de introducción atractivos para estudiantes o empleados?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de AI ideal para desarrollar experiencias de aprendizaje altamente atractivas, perfecto para vídeos de introducción de estudiantes y vídeos de formación de introducción para empleados. Su plataforma intuitiva te permite producir contenido completo e impactante para entornos educativos y de formación corporativa.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para agilizar la producción de vídeos, como subtítulos y plantillas?

HeyGen agiliza significativamente la edición de vídeos con una gama de características poderosas, incluyendo subtítulos automáticos para accesibilidad y una rica biblioteca de plantillas y escenas de vídeo. Esto permite una creación de contenido rápida y profesional sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la marca y la localización?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores específicos de marca sin problemas en tus vídeos. Además, sus capacidades de localización apoyan la creación de contenido diverso, haciendo que tus vídeos generados por AI sean relevantes para una audiencia global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo