Imagina un vídeo personalizado de 45 segundos sobre el informe de logros estudiantiles diseñado para padres y el estudiante, celebrando su crecimiento individual a lo largo del semestre. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, mostrando obras de arte y proyectos destacados de los estudiantes, complementado con música de fondo inspiradora. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narrativa acogedora e incluye subtítulos para accesibilidad, convirtiendo el informe en un recuerdo verdaderamente conmovedor.

