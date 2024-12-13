Creador de Vídeos de Actualización de Estrategia: Crea Vídeos Empresariales Impactantes

Transforma tus guiones en actualizaciones de estrategia profesionales y atractivas con la potente función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando una comunicación interna clara.

Se necesita un vídeo de comunicación interna de 60 segundos para los empleados que detalle la actualización de la estrategia de la empresa para el tercer trimestre, adoptando un estilo visual profesional y limpio complementado por una voz en off clara y positiva. Este proyecto de 'creador de vídeos de actualización de estrategia' puede aprovechar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para presentar los puntos clave y su función de generación de voz en off para asegurar una entrega coherente y atractiva de las nuevas iniciativas a nuestros equipos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a potenciales clientes, mostrando una nueva característica del software con una estética visual moderna y dinámica y una voz en off atractiva y animada. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente tu guion en un vídeo pulido, incorporando visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar los beneficios del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Para una venta flash de alto impacto, se debe producir un vídeo de 30 segundos para redes sociales, dirigido a nuestros seguidores en diversas plataformas, con un estilo visual brillante y rápido, música enérgica y una voz en off contundente. Usar los subtítulos/captions de HeyGen asegurará la accesibilidad, mientras que su capacidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones permite una adaptación sin problemas en diversas plataformas de redes sociales, creando 'vídeos para redes sociales' efectivos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo profesional de bienvenida de 90 segundos para nuevos empleados, destinado a introducirlos a los valores y liderazgo de la empresa, presentado con un estilo visual estructurado y amigable y una voz en off calmada e informativa. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente un aspecto consistente para estos 'vídeos profesionales', y utiliza avatares de AI para transmitir mensajes clave, haciendo que el proceso de incorporación sea atractivo y memorable.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización de Estrategia

Crea vídeos de actualización de estrategia claros y profesionales con facilidad. Aprovecha la AI para transformar tu guion en una comunicación visual atractiva que mantenga a todos informados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu guion de actualización de estrategia en nuestro intuitivo Generador de Texto a Vídeo. Nuestra AI procesará tu texto para sentar las bases de tu vídeo.
2
Step 2
Elige Visuales y Avatares
Mejora tu mensaje seleccionando entre una amplia gama de avatares de AI y personalizando escenas. Elige al presentador perfecto para transmitir tus ideas estratégicas.
3
Step 3
Refina Tu Marca
Aplica la identidad de tu marca utilizando los controles de marca integrados. Incorpora logotipos, fuentes personalizadas y colores para asegurar que tu vídeo se alinee con las directrices corporativas.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu vídeo y luego descárgalo y compártelo en varias plataformas. Exporta fácilmente en diferentes relaciones de aspecto para adaptarse a tus canales de comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica Ampliamente

.

Produce contenido de vídeo atractivo y compartible para plataformas internas o externas, asegurando que tus mensajes estratégicos lleguen a una audiencia más amplia de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales?

HeyGen es un creador de vídeos intuitivo con AI que transforma guiones en vídeos profesionales utilizando un generador de texto a vídeo. Su editor de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de vídeo agilizan todo el proceso de producción, haciendo que los vídeos de alta calidad sean accesibles para todos.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar el compromiso con los vídeos?

HeyGen aprovecha avatares avanzados de AI y una sofisticada generación de voz en off para dar vida a tu contenido. Estos vídeos potenciados por AI aseguran que tu mensaje se entregue con realismo e impacto, perfectos para vídeos explicativos o de compromiso en redes sociales.

¿Puede HeyGen asegurar una identidad de marca consistente en varias comunicaciones de vídeo?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote mantener una identidad de marca consistente en todos tus vídeos de marketing, comunicación interna y contenido en redes sociales. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo y colores de marca en cualquier plantilla de vídeo.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a distribuir contenido de vídeo profesional de manera efectiva?

HeyGen facilita la creación y descarga de vídeos profesionales optimizados para varias plataformas de redes sociales y otros canales. Con el redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles, puedes compartir fácilmente tus vídeos de actualización de estrategia o cualquier otro contenido para maximizar el alcance.

