Crea un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para empleados anunciando los nuevos objetivos del proyecto del tercer trimestre. Dirigido a un equipo interno, asegurando un estilo visual profesional y atractivo con música de fondo clara y optimista, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para transmitir el mensaje de manera fluida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a potenciales clientes para mostrar una nueva característica del software, demostrando una creación de vídeo innovadora. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno con gráficos limpios y texto impactante, complementado con música optimista, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una producción de contenido rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos para nuevos empleados presentando los valores fundamentales de la empresa, manteniendo un estilo visual y auditivo acogedor e informativo con una marca consistente. Este vídeo alineado con la marca debe utilizar eficazmente los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera atractiva y personal a los participantes de la incorporación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, ofreciendo un consejo rápido sobre cómo mejorar su estrategia de comunicación digital y contenido de vídeo. El estilo visual y auditivo debe ser inspirador y práctico con un tono alentador y un llamado a la acción claro, y la función de subtítulos/captions de HeyGen debe incluirse para garantizar la accesibilidad para todos los espectadores.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de comunicación estratégica

Produce rápidamente contenido de vídeo profesional y alineado con la marca para transmitir tus mensajes estratégicos con claridad e impacto.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu mensaje estratégico directamente en la plataforma, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde el guion para convertir instantáneamente tus palabras en contenido de vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige un avatar de IA atractivo para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque humano a tus vídeos de comunicación interna sin necesidad de filmación.
3
Step 3
Mejora con Voz y Visuales
Genera una voz en off convincente y añade visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer la narrativa de tu vídeo.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Asegúrate de que tu vídeo de comunicación estratégica esté alineado con la marca utilizando controles de marca para logotipos y colores, luego expórtalo para compartirlo sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Crea Anuncios de Marketing de Alto Impacto

Diseña anuncios de vídeo atractivos y efectivos rápidamente, asegurando que tus mensajes de marketing resuenen y generen resultados estratégicos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos en la creación de vídeos de comunicación estratégica?

HeyGen te permite crear vídeos de comunicación estratégica profesional con facilidad, aprovechando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Este potente creador de vídeos optimiza tu estrategia de comunicación, ayudándote a transmitir mensajes de manera clara y consistente a tu audiencia.

¿Puede HeyGen producir vídeos de comunicación interna alineados con la marca de manera eficiente?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para generar vídeos de comunicación interna alineados con la marca rápidamente, ofreciendo plantillas personalizables y controles de marca para logotipos y colores. Esto asegura que todos tus vídeos de comunicación para empleados mantengan una apariencia consistente y profesional.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de IA efectivo para diversas necesidades de contenido de vídeo?

Como un líder en creación de vídeos de IA, HeyGen simplifica la creación de vídeos convirtiendo texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA realistas y voces en off dinámicas. Es una herramienta de producción de vídeo integral para diversas necesidades creativas, desde vídeos de marketing hasta explicativos.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para los usuarios?

HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos, actuando como una herramienta de producción de vídeo intuitiva que no requiere experiencia previa en edición. Los usuarios pueden crear vídeos sin esfuerzo utilizando texto a vídeo, subtítulos automáticos y redimensionamiento de relación de aspecto para un impacto óptimo.

