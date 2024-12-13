Imagina a un pequeño empresario que necesita comunicar objetivos estratégicos complejos a su equipo. Crea un video explicativo convincente de 1 minuto y 30 segundos que muestre cómo HeyGen, un generador de videos con IA, simplifica este proceso. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar los puntos clave de manera clara, complementado por una voz en off confiada y optimista, demostrando la función de "Texto a video desde guion".

