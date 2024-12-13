Imagina un vídeo de marketing de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que lanzan una nueva línea de productos. El estilo visual debe ser brillante, animado y moderno, con cortes rápidos de los productos en un entorno de tienda, acompañado de una voz en off amigable y entusiasta. Este vídeo demostrará lo fácil que es generar contenido atractivo utilizando un generador de vídeos para tiendas, aprovechando la potente capacidad de generación de voz en off de HeyGen para narrar los beneficios del producto.

Generar Vídeo