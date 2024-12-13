Creador de Vídeos Promocionales para Escaparates: Fácil y Efectivo
Crea impresionantes vídeos de marketing para tu escaparate sin esfuerzo con nuestras Plantillas y escenas impulsadas por AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un dinámico anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a consumidores para una próxima venta flash. El estilo visual debe ser rápido con cortes emocionantes y gráficos festivos, acompañado de música pop moderna. Usa la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente visuales atractivos que capten la atención y generen urgencia para la oferta por tiempo limitado.
Produce un convincente vídeo de marketing de 45 segundos para potenciales clientes que buscan servicios confiables, presentando testimonios auténticos de clientes. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando iluminación suave y música de fondo sutil. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar reseñas brillantes, añadiendo un toque profesional pero personal a la prueba social.
Diseña un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para profesionales ocupados, detallando un servicio único o una característica de producto compleja. El estilo visual debe ser limpio y minimalista, incorporando animaciones tipo infografía para aclarar los puntos. Una voz en off profesional y clara, generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, guiará a la audiencia a través de la explicación, destacando la propuesta de valor.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo cautivadores, impulsando el tráfico y las ventas para tu escaparate.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea fácilmente vídeos y clips atractivos para redes sociales para expandir la presencia en línea de tu escaparate.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing para mi escaparate?
HeyGen hace que sea fácil producir vídeos de marketing atractivos para tu escaparate utilizando herramientas intuitivas impulsadas por AI. Aprovecha una amplia gama de plantillas personalizables y un editor de arrastrar y soltar para mantener el control creativo y generar rápidamente contenido de vídeo promocional de alta calidad.
¿Puede HeyGen utilizar herramientas impulsadas por AI para anuncios de vídeo atractivos?
Sí, HeyGen integra avanzadas herramientas impulsadas por AI para elevar tus anuncios de vídeo. Nuestra plataforma permite la generación de Texto a vídeo desde guiones y voces en off de AI, asegurando vídeos promocionales profesionales y atractivos que captan la atención.
¿Qué control creativo ofrece HeyGen para personalizar vídeos promocionales?
HeyGen proporciona un extenso control creativo para tus vídeos promocionales, permitiéndote adaptar el contenido a tu marca. Utiliza controles de marca para logotipos y colores, accede a una rica biblioteca de medios/soporte de stock, y ajusta con precisión el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para una presentación perfecta.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar vídeos promocionales para plataformas de redes sociales?
HeyGen está diseñado para ayudarte a optimizar vídeos promocionales para varias plataformas de redes sociales con facilidad. Características como subtítulos/captions automáticos y redimensionamiento y exportación flexibles de la relación de aspecto aseguran que tus anuncios de vídeo estén perfectamente formateados y sean accesibles para una audiencia más amplia.