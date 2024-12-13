Creador de Vídeos Promocionales para Escaparates: Fácil y Efectivo

Crea impresionantes vídeos de marketing para tu escaparate sin esfuerzo con nuestras Plantillas y escenas impulsadas por AI.

Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando una nueva línea de productos para su escaparate. El estilo visual debe ser brillante y enérgico con música de fondo motivadora, mientras una voz en off de AI clara y entusiasta anuncia las características y beneficios clave, enfatizando lo fácil que es comenzar con las extensas Plantillas y escenas de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a consumidores para una próxima venta flash. El estilo visual debe ser rápido con cortes emocionantes y gráficos festivos, acompañado de música pop moderna. Usa la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente visuales atractivos que capten la atención y generen urgencia para la oferta por tiempo limitado.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un convincente vídeo de marketing de 45 segundos para potenciales clientes que buscan servicios confiables, presentando testimonios auténticos de clientes. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando iluminación suave y música de fondo sutil. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar reseñas brillantes, añadiendo un toque profesional pero personal a la prueba social.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para profesionales ocupados, detallando un servicio único o una característica de producto compleja. El estilo visual debe ser limpio y minimalista, incorporando animaciones tipo infografía para aclarar los puntos. Una voz en off profesional y clara, generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, guiará a la audiencia a través de la explicación, destacando la propuesta de valor.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para Escaparates

Crea vídeos promocionales atractivos para tu escaparate con facilidad, transformando tus ideas en contenido de marketing impresionante para atraer a los clientes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar tu vídeo promocional. Nuestras Plantillas y escenas proporcionan una base sólida para cualquier vídeo de marketing.
2
Step 2
Pega tu Guion
Transforma sin esfuerzo texto en contenido de vídeo atractivo. Utiliza nuestra función de Texto a vídeo desde guión para dar vida rápidamente a tus mensajes promocionales sin necesidad de filmar.
3
Step 3
Genera Voces en Off
Mejora tu vídeo promocional para escaparates con audio de alta calidad. Nuestra capacidad de generación de voces en off te permite añadir voces en off profesionales en varios idiomas y estilos, perfectas para anuncios de vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo para cualquier plataforma. Con el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto, puedes optimizar tu vídeo promocional para redes sociales o la pantalla de tu escaparate, asegurando que se vea perfecto en todas partes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en vídeos atractivos impulsados por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing para mi escaparate?

HeyGen hace que sea fácil producir vídeos de marketing atractivos para tu escaparate utilizando herramientas intuitivas impulsadas por AI. Aprovecha una amplia gama de plantillas personalizables y un editor de arrastrar y soltar para mantener el control creativo y generar rápidamente contenido de vídeo promocional de alta calidad.

¿Puede HeyGen utilizar herramientas impulsadas por AI para anuncios de vídeo atractivos?

Sí, HeyGen integra avanzadas herramientas impulsadas por AI para elevar tus anuncios de vídeo. Nuestra plataforma permite la generación de Texto a vídeo desde guiones y voces en off de AI, asegurando vídeos promocionales profesionales y atractivos que captan la atención.

¿Qué control creativo ofrece HeyGen para personalizar vídeos promocionales?

HeyGen proporciona un extenso control creativo para tus vídeos promocionales, permitiéndote adaptar el contenido a tu marca. Utiliza controles de marca para logotipos y colores, accede a una rica biblioteca de medios/soporte de stock, y ajusta con precisión el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para una presentación perfecta.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar vídeos promocionales para plataformas de redes sociales?

HeyGen está diseñado para ayudarte a optimizar vídeos promocionales para varias plataformas de redes sociales con facilidad. Características como subtítulos/captions automáticos y redimensionamiento y exportación flexibles de la relación de aspecto aseguran que tus anuncios de vídeo estén perfectamente formateados y sean accesibles para una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo