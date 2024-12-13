Creador de Vídeos de la Tienda del Mes: Fácil y Atractivo

Muestra tu tienda destacada con facilidad. Nuestras plantillas y escenas intuitivas te permiten crear vídeos convincentes de 'Tienda del Mes' en minutos.

Crea un vibrante vídeo de anuncio de 30 segundos celebrando al ganador de tu 'Tienda del Mes', diseñado para que los propietarios de negocios locales lo compartan en sus redes sociales. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar su éxito con visuales brillantes y festivos, y una voz en off clara y entusiasta generada a través de la función de generación de Voz en off, convirtiéndolo en un potente creador de vídeos promocionales para el compromiso comunitario.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo promocional de 45 segundos destacando productos o servicios clave de tu 'Tienda del Mes', dirigido a gerentes de marketing y tiendas de comercio electrónico que buscan una creación de contenido eficiente. Este vídeo debe presentar visuales modernos y dinámicos centrados en el producto, mejorados con música de fondo atractiva, y beneficiarse del Texto a vídeo desde el guion para traducir rápidamente tus ideas en narrativas convincentes, apoyado por la extensa biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen para visuales de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo explicativo de 60 segundos mostrando cómo cualquier nuevo emprendedor puede aprovechar HeyGen como un 'generador de ideas a vídeo' para lanzar efectivamente las promociones de su negocio, dirigido a nuevos propietarios de negocios y principiantes en marketing. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio, instructivo y amigable, utilizando un avatar de AI para guiar a los espectadores a través del proceso y reforzado por Subtítulos para máxima accesibilidad, demostrando el poder del software de creación de vídeos sin obstáculos técnicos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un rápido anuncio de 20 segundos para redes sociales para reutilizar 'anuncios promocionales' existentes en diferentes plataformas, específicamente para los especialistas en marketing en redes sociales y creadores de contenido que buscan maximizar el alcance. Este vídeo rápido y moderno empleará visuales móviles con música de fondo pegajosa y utilizará el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse perfectamente a varios canales, fácilmente adaptable a través de sus diversas Plantillas y escenas para un despliegue rápido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de la Tienda del Mes

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales atractivos para tu Tienda del Mes, aumentando el reconocimiento con software de creación de vídeos impulsado por AI.

1
Step 1
Selecciona tu Punto de Partida
Elige entre una vasta biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente o simplemente pega tu texto para iniciar la generación de ideas a vídeo.
2
Step 2
Personaliza con Facilidad
Utiliza el editor fácil de arrastrar y soltar para incorporar los elementos de tu marca, texto y mejorar tu vídeo con visuales de AI.
3
Step 3
Genera Elementos Atractivos
Aprovecha la AI para generar voces en off dinámicas y subtítulos precisos, perfeccionando tu vídeo promocional con capacidades avanzadas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo final para varios canales de redes sociales con el redimensionamiento de aspecto, luego descarga y comparte tu creación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito

.

Muestra efectivamente tu 'Tienda del Mes' con vídeos AI atractivos, celebrando sus logros e inspirando la lealtad del cliente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas de marketing?

HeyGen es un creador de vídeos promocionales con AI que permite a las empresas crear vídeos promocionales profesionales de manera eficiente. Ofrece un editor fácil de arrastrar y soltar y visuales de AI para generar vídeos atractivos para redes sociales en todas tus campañas de marketing.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de ideas a vídeo efectivo?

HeyGen transforma tus conceptos en vídeos profesionales sin esfuerzo con su herramienta de producción de vídeo intuitiva de autoservicio. Utiliza una vasta biblioteca de plantillas de vídeo y visuales de AI para dar vida rápidamente a tus ideas creativas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos promocionales alineados con la marca?

¡Absolutamente! HeyGen permite a las empresas crear vídeos consistentes y alineados con la marca utilizando controles de marca integrales como logotipos y colores personalizados. Esto asegura que todos tus vídeos promocionales se alineen perfectamente con la identidad de tu marca para varios canales de redes sociales.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos empresariales a nivel global?

HeyGen simplifica la creación de vídeos empresariales con funciones avanzadas como voces en off impulsadas por AI y subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido sea accesible en todo el mundo. Puedes redimensionar fácilmente los vídeos para los canales sociales apropiados, asegurando el máximo compromiso entre diversas audiencias.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo