Produce un vídeo educativo conciso de 1 minuto que explique los conceptos básicos de los patrones de velas para traders novatos, utilizando una estética visual limpia de estilo infográfico y una locución confiada y profesional generada por la función de generación de locuciones de HeyGen. Este "vídeo de estrategia de trading" tiene como objetivo desmitificar conceptos complejos, haciéndolos accesibles para aquellos nuevos en el mercado y aprovechando las capacidades del "generador de vídeos AI" para una creación de contenido eficiente.

