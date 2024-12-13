Los avatares de AI de HeyGen proporcionan una presencia profesional y consistente en pantalla, reduciendo la necesidad de filmaciones costosas, mientras que las locuciones generadas por AI aseguran una narración clara y precisa para conceptos complejos de STEM. Esto permite a los creadores producir vídeos instructivos de alta calidad de manera rápida y a escala, posicionando a HeyGen como un líder en la creación de vídeos con AI.