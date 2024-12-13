Lanza Tu Marca: Generador de Vídeos para Startups Fácil

Convierte guiones en impresionantes vídeos de IA para tu startup. Nuestro potente generador de texto a vídeo automatiza los flujos de trabajo de producción de vídeo.

Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a desarrolladores y fundadores técnicos, ilustrando las ventajas técnicas de un generador de vídeos moderno para startups. El estilo visual debe ser minimalista, basado en datos, con superposiciones de texto dinámicas, acompañado de una voz en off de IA clara y segura, destacando específicamente la eficiencia de la capacidad de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para convertir rápidamente documentación técnica en explicativos atractivos, posicionándolo como un generador de vídeos de IA líder.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, mostrando lo fácil que es producir vídeos profesionales para redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente atractivo, con avatares de IA diversos interactuando dentro de plantillas y escenas vibrantes. Utiliza las ricas "Plantillas y escenas" de HeyGen para demostrar la rápida creación de contenido de marketing con una pista de música de fondo animada.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 90 segundos para equipos de marketing globales y empresas en expansión internacional, enfatizando el soporte multilingüe sin fisuras que ofrece el vídeo de IA. El estilo visual y de audio debe ser profesional y sofisticado, demostrando los poderosos "Avatares de IA" de HeyGen entregando mensajes de marca consistentes en diferentes idiomas con gráficos limpios en pantalla, mostrando verdaderamente las capacidades del vídeo de IA para el alcance global.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de 2 minutos dirigido a especialistas en comunicación corporativa y departamentos de recursos humanos, enfocándose en optimizar los flujos de trabajo de producción de vídeo para formación interna y anuncios. El estilo visual debe ser pulido y corporativo, con una "Generación de voz en off" autoritaria pero amigable para transmitir información compleja de manera clara, ilustrando cómo el software de edición de vídeo de IA de HeyGen mejora la eficiencia y accesibilidad en las comunicaciones corporativas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Startups

Crea rápidamente vídeos profesionales y de marca para startups usando avatares de IA y automatización inteligente para impulsar tus esfuerzos de marketing de contenidos.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo desde el Guion
Comienza introduciendo tu guion o indicación. Nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guion" transforma tu texto en contenido de vídeo dinámico, alineando automáticamente los visuales con tu narrativa.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Estilo
Selecciona entre una amplia gama de "Avatares de IA" para representar tu marca. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono y mensaje de tu startup, asegurando una presentación profesional.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca y Medios
Integra el logo de tu startup, colores de marca y fuentes personalizadas usando "Controles de marca avanzados (logo, colores)". Enriquece tu vídeo con medios de archivo o tus propias cargas para crear una experiencia visual única y coherente.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Optimizado
Finaliza tu vídeo con voces en off automatizadas y subtítulos. Utiliza "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para preparar tu vídeo para cualquier plataforma, asegurando que esté listo para compartir inmediatamente en redes sociales y canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

.

Produce testimonios de vídeo y estudios de caso convincentes sin esfuerzo, construyendo confianza y credibilidad para tu startup.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA para empresas?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, optimizando todo el flujo de trabajo de producción de vídeo desde el guion hasta la pantalla. Este generador de texto a vídeo simplifica el marketing de contenidos proporcionando herramientas de IA intuitivas para la creación de vídeos, permitiendo a las empresas producir vídeos de IA profesionales rápidamente a través de la automatización del flujo de trabajo.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA realistas con opciones de marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece diversos avatares de IA que pueden ser completamente personalizados para mantener la identidad de tu marca, proporcionando un control creativo extenso. Esta capacidad de vídeo generativo de IA asegura que tu contenido de vídeo esté consistentemente alineado con la marca y sea altamente atractivo.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la distribución de contenido global?

HeyGen proporciona un soporte multilingüe robusto y un traductor de vídeo de IA integrado, permitiendo la localización sin fisuras de tu contenido para audiencias globales. Nuestra plataforma asegura audio sincronizado con un generador de voz de IA avanzado, optimizando los flujos de trabajo de producción de vídeo para el alcance internacional.

¿Qué hace que la salida de vídeo de IA de HeyGen sea profesional y de alta calidad?

HeyGen asegura una salida de vídeo profesional y de alta calidad a través de un software de edición de vídeo de IA avanzado y características de control creativo extensas. Los usuarios pueden crear fácilmente vídeos de calidad de estudio que reflejen su marca, estableciendo un nuevo estándar para el contenido de vídeo de IA.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo