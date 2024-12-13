Creador de Vídeos Destacados para Startups: Muestra Tu Visión

Transforma tu guion en vídeos profesionales de alta calidad en minutos con la generación de texto a vídeo impulsada por AI.

Crea un vídeo destacado de 60 segundos para startups diseñado para cautivar a potenciales inversores, mostrando tu producto o servicio innovador con un estilo visual profesional y enérgico. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave y utiliza sus diversos plantillas y escenas para una presentación pulida, asegurando que una voz en off clara y atractiva comunique tu visión de manera efectiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto dinámico de 30 segundos para campañas en redes sociales, dirigido a clientes B2B interesados en tus últimas ofertas. Emplea una estética visual atractiva y de marca, combinando imágenes de tu producto con la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para generar una narrativa concisa e impactante, complementada con subtítulos para una mayor accesibilidad y un audio nítido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de 45 segundos que muestre el éxito de los clientes, dirigido a clientes potenciales, destacando testimonios genuinos y los beneficios tangibles de tu solución. Adopta una estética visual auténtica y limpia con voces en off naturales, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para crear una historia convincente que resuene, y prepárala para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo empresarial conciso de 20 segundos para actualizaciones internas del equipo o anuncios rápidos a las partes interesadas, enfocándote en la claridad y la directitud. Elige un estilo visual sencillo, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para la creación rápida de contenido de alta calidad, asegurando que toda la información clave se transmita de manera efectiva con audio claro y subtítulos opcionales para entornos de visualización variados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Destacados para Startups

Muestra la visión e impacto de tu startup con vídeos profesionales y atractivos creados sin esfuerzo, atrayendo clientes e inversores potenciales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion convincente para presentar tu startup. Nuestra plataforma utiliza este guion para una generación eficiente de texto a vídeo, transformando tus ideas en una historia visual.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Avatares
Elige de una rica biblioteca de medios y mejora tu vídeo destacado con avatares dinámicos de AI. Personaliza su apariencia y voz para representar perfectamente tu marca y atraer a tu audiencia.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Eleva tu vídeo con subtítulos automáticos para accesibilidad y alcance global. También puedes generar voces en off de alta calidad para narrar el viaje de tu startup con impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Historia
Finaliza tu vídeo destacado de startup y descárgalo y compártelo fácilmente en varias plataformas. Asegúrate de que tu mensaje llegue a inversores y clientes potenciales con un resultado profesional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Exhibiciones de Éxito del Cliente

.

Destaca historias de éxito de clientes con vídeos convincentes para construir confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las startups a crear vídeos destacados atractivos?

HeyGen permite a las startups producir contenido de alta calidad y vídeos destacados de manera sencilla. Aprovecha los avatares de AI y la generación de texto a vídeo para contar tu historia convincente, haciendo de HeyGen un creador de vídeos ideal para mostrar tu marca.

¿Qué características hacen de HeyGen un líder en creación de vídeos AI para marketing empresarial?

Como un avanzado creador de vídeos AI, HeyGen ofrece avatares dinámicos de AI y una generación de texto a vídeo sin fisuras, perfecto para crear contenido de marketing impactante. Las empresas pueden crear fácilmente campañas de vídeo profesionales con voces en off integradas y subtítulos para llegar a una audiencia más amplia.

¿HeyGen ofrece herramientas para crear vídeos explicativos de marca?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores en cualquier vídeo explicativo o de producto. Utiliza nuestras diversas plantillas y biblioteca de medios para generar contenido diverso que se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué tan fácil de usar es el creador de vídeos en línea de HeyGen para nuevos creadores?

HeyGen está diseñado como un creador de vídeos en línea intuitivo con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso desde el guion hasta el vídeo terminado, asegurando una experiencia fácil de usar para crear vídeos de calidad de estudio.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo