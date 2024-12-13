Creador de Vídeos de Informe de Startup: Crea Vídeos Empresariales Atractivos

Transforma tus guiones en vídeos profesionales y llamativos con nuestras avanzadas capacidades de texto a vídeo.

Crea un vídeo de 45 segundos de 'informe de startup' para potenciales inversores, destacando los principales 'logros de la startup' del último trimestre. El vídeo debe tener un estilo visual pulido y profesional con música inspiradora y optimista, y una voz en off clara y segura generada utilizando las capacidades de generación de voz en off de HeyGen, presentada por un atractivo avatar de IA para transmitir credibilidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a clientes existentes y seguidores en redes sociales, anunciando una nueva característica del producto. Emplea un estilo visual moderno y atractivo con música de fondo enérgica, y utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu mensaje en una historia visual convincente, completa con subtítulos automáticos para una amplia accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados y equipos internos, ilustrando la vibrante cultura de tu empresa y fomentando la 'comunicación interna', aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar el contenido. Esta pieza debe presentar un ambiente visual amigable y detrás de cámaras con música de fondo ligera, construida sobre plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para asegurar un aspecto cohesivo y acogedor para cualquier 'creador de vídeos empresariales'.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo profesional de 50 segundos dirigido a colegas de la industria y clientes potenciales, ofreciendo perspectivas sobre tendencias emergentes, elaborado utilizando HeyGen como un 'creador de vídeos de IA'. El diseño visual debe ser limpio e informativo, acompañado de una voz en off segura y música ambiental sutil, asegurando una visualización óptima en varias plataformas al utilizar las opciones de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Informe de Startup

Crea fácilmente informes de vídeo profesionales y atractivos para tu startup en minutos, sin necesidad de experiencia previa en edición de vídeo, e impresiona a tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Vídeo a partir de un Guion
Pega tu guion de informe de startup en el editor. Nuestra IA generará automáticamente escenas de vídeo para ti a partir de tu guion, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y sencilla.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Medios
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu informe. Mejora tu vídeo con activos de la biblioteca de medios de stock, o sube los tuyos propios para que coincidan perfectamente con tu marca.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos
Genera voces en off profesionales a partir de tu guion en varios idiomas y acentos. Elige la voz perfecta para narrar tu informe de startup con claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo Profesional
Finaliza tu vídeo de informe de startup, aplica el redimensionamiento de aspecto para diferentes plataformas y expórtalo en formatos de alta calidad listo para compartir en plataformas de redes sociales o comunicaciones internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Marketing y Promoción Efectivos

.

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing y anuncios profesionales para promocionar tu startup, aprovechando los insights del informe para campañas convincentes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas y startups?

HeyGen es un creador de vídeos de IA que agiliza el proceso, permitiendo a empresas y startups crear vídeos profesionales rápidamente. Puedes transformar un simple guion en un vídeo atractivo utilizando avatares de IA y voz en off profesional, perfecto para vídeos de marketing o comunicación interna.

¿Puedo personalizar vídeos con elementos de marca y profesionales usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen permite una personalización completa con controles de marca para incorporar tu logo y colores. Puedes elegir entre una variedad de avatares de IA y aprovechar una biblioteca de medios de stock para crear contenido de vídeo llamativo.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA eficiente para diversas necesidades de contenido?

HeyGen destaca en eficiencia al permitir a los usuarios generar vídeos de alta calidad directamente desde un guion utilizando nuestra tecnología de texto a vídeo. Esto lo hace ideal para crear contenido escalable como vídeos de informes de startups, vídeos de formación y actualizaciones en redes sociales con generación automática de subtítulos.

¿Es fácil usar HeyGen para crear vídeos para plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen cuenta con un editor fácil de arrastrar y soltar que hace que la creación de vídeos sea accesible para todos. Puedes producir fácilmente vídeos de marketing optimizados para varias plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube, y exportarlos en formatos de alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo