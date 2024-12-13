Generador de Vídeos de Incorporación para Startups: Crea Bienvenidas Atractivas

Transforma tu experiencia de incorporación. Produce rápidamente vídeos atractivos utilizando los diversos Templates & scenes de HeyGen, haciendo que los nuevos empleados se sientan valorados.

485/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo animado informativo de 60 segundos para Gerentes de Producto y equipos de Éxito del Cliente en startups tecnológicas, explicando las características clave del producto a los nuevos usuarios y reduciendo así la rotación. El estilo visual debe ser limpio y explicativo, incorporando elementos animados con música de fondo inspiradora y generación precisa de "Texto a vídeo desde guion" para asegurar un mensaje claro y conciso, además de "Subtítulos/captions" para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo guía accesible de 30 segundos dirigido a cualquier miembro del equipo en una startup, especialmente aquellos sin "habilidades necesarias" en producción de vídeo, para documentar rápidamente procesos internos. Emplea una estética simple, de bricolaje pero pulida, con un tono alentador, presentando un "avatar de IA" amigable para guiar a los espectadores y aprovechando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para activos visuales relevantes que hagan que las tareas complejas sean fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo vibrante de 45 segundos para equipos de Marketing o Comunicaciones Internas en startups en crecimiento, enfocado en compartir actualizaciones de la cultura de la empresa o anuncios rápidos de manera efectiva. Esta pieza dinámica debe utilizar visuales diversos y atractivos con música de fondo enérgica y una locución clara, destacando la flexibilidad ofrecida por los "Templates & scenes" de HeyGen y la facilidad de "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Incorporación para Startups

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos y profesionales que cautiven a nuevos empleados o clientes y optimicen tus procesos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza transformando fácilmente tu contenido escrito en un vídeo dinámico con nuestra función intuitiva de texto a vídeo desde guion, sentando las bases para una comunicación efectiva.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque humano profesional y atractivo a tu vídeo de incorporación sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Aplica Personalizaciones de Marca
Personaliza tu vídeo con el logotipo, colores y otros controles de marca de tu empresa, asegurando un aspecto consistente y profesional que refuerce la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu creación exportándola en varios formatos y relaciones de aspecto, luego comparte sin problemas tu vídeo de incorporación pulido en todas las plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Inspiradores de Cultura Empresarial

.

Motiva e integra a los nuevos empleados generando fácilmente vídeos que transmitan la visión, los valores y la cultura de tu startup.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación para nuevos empleados?

La plataforma de IA generativa de HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de incorporación de empleados atractivos utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion. Puedes comenzar con plantillas de vídeo profesionales para agilizar el proceso, convirtiéndolo en un generador de vídeos de incorporación eficiente.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de incorporación con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización de vídeos, incluyendo controles de marca para logotipos y colores, para que coincidan con la cultura de tu empresa. Puedes diseñarlo como un profesional seleccionando de una rica biblioteca de medios, añadiendo fondos, animaciones y música para crear una experiencia de vídeo animado verdaderamente única.

¿Qué características ofrece HeyGen para la colaboración en equipo y el fácil intercambio?

HeyGen admite una colaboración fluida, permitiendo a los equipos trabajar juntos en guías prácticas y contenido de incorporación de clientes. Una vez completado, puedes compartir y exportar fácilmente tus vídeos de incorporación en varios formatos, mejorando la experiencia general de incorporación y ayudando a reducir la rotación.

¿Necesito habilidades especiales para crear vídeos de alta calidad usando HeyGen?

En absoluto. HeyGen está diseñado como un generador de vídeos de IA intuitivo donde no se necesitan habilidades para producir vídeos de incorporación profesionales. Simplemente introduce tu guion de vídeo, elige entre plantillas y escenas, y utiliza locuciones de IA para dar vida a tu contenido sin esfuerzo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo