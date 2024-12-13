Creador de Vídeos de la Startup del Mes: Crea Vídeos de Marketing Profesionales

Transforma tus guiones en vídeos de marketing profesional con nuestra capacidad de Texto a vídeo con IA, aumentando la visibilidad de tu startup de manera rentable.

Crea un vídeo promocional de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que lanzan un nuevo producto. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, con tomas dinámicas del producto y superposiciones de texto nítidas, complementadas por una voz en off enérgica y profesional. Demuestra cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos de marketing profesional utilizando su capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar puntos clave en una presentación pulida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo elegante de 45 segundos dirigido a potenciales inversores y primeros adoptantes de un nuevo servicio impulsado por IA. Este vídeo debe adoptar una estética visual minimalista y futurista con animaciones suaves y una voz en off autoritaria y clara, destacando el potencial del 'creador de vídeos de la startup del mes'. Muestra la integración perfecta de los avatares de IA de HeyGen dentro de Plantillas y escenas profesionales para presentar información compleja de manera atractiva y creíble.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de 15 segundos para redes sociales destinado a generar expectación y fomentar la participación para un próximo evento en línea. El estilo visual debe ser rápido y colorido, utilizando música de fondo de tendencia y texto audaz en pantalla, perfecto para crear Anuncios de Alto Rendimiento. Ilustra la capacidad de HeyGen para maximizar el alcance utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, aprovechando su rica biblioteca de medios/soporte de stock para visuales llamativos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de comunicación corporativa conciso de 60 segundos destinado a partes interesadas internas, demostrando la rentabilidad de una nueva iniciativa de la empresa. La presentación visual debe ser limpia y profesional, incorporando infografías y una voz en off calmada y tranquilizadora para transmitir métricas clave. Destaca cómo HeyGen funciona como un creador de vídeos de IA permitiendo a los usuarios generar rápidamente estos vídeos con Subtítulos precisos para accesibilidad, asegurando una voz de marca consistente en todas las comunicaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de la Startup del Mes

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing profesional para tu característica de startup del mes utilizando tecnología de vídeo con IA de vanguardia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Introduce la narrativa de tu startup en nuestro editor de texto a vídeo. Nuestra IA ayudará a transformar tu guion en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para presentar la historia de tu startup con claridad y compromiso, mejorando tus vídeos de marketing profesional.
3
Step 3
Aplica Branding y Mejora
Integra el logo y los colores de tu marca utilizando controles de branding, luego utiliza la edición impulsada por IA para añadir escenas, medios y subtítulos, haciendo que tu vídeo sea único.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Profesional
Genera y exporta tu vídeo promocional de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listo para compartir en redes sociales y otras plataformas para destacar tu startup del mes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Aprovecha los vídeos de IA para presentar historias de éxito de clientes de manera convincente, construyendo confianza y credibilidad para tu startup reconocida.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing profesional?

HeyGen te permite producir vídeos de marketing de alta calidad y profesionales con facilidad, aprovechando la avanzada tecnología de vídeo con IA. Nuestra plataforma ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y avatares de IA realistas para asegurar que el mensaje de tu marca se entregue de manera efectiva y creativa.

¿Qué tipo de tecnología de vídeo con IA ofrece HeyGen para la creación de contenido?

HeyGen utiliza tecnología de vídeo con IA de vanguardia para transformar texto en contenido de vídeo dinámico. Esto incluye capacidades sofisticadas de Texto a vídeo, generación de Voz en off natural y una selección diversa de avatares de IA realistas, permitiendo la generación de vídeo de principio a fin sin edición compleja.

¿Puede HeyGen ayudar a generar vídeos atractivos para redes sociales?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de IA ideal para elaborar vídeos atractivos para redes sociales y Anuncios de Alto Rendimiento. Con nuestra interfaz intuitiva y plantillas personalizables, puedes producir rápidamente vídeos promocionales cautivadores que destacan en cualquier plataforma.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos promocionales sea eficiente e impactante?

HeyGen agiliza todo el proceso de creación de vídeos promocionales, permitiendo la rápida creación de vídeos promocionales impactantes, vídeos de productos y vídeos explicativos. Nuestras capacidades de edición impulsadas por IA y generación de vídeo de principio a fin reducen significativamente el tiempo y los costos de producción, asegurando una rentabilidad notable.

