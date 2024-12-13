Creador de Vídeos de Noticias para Startups: Crea Emisiones Atractivas con AI

Impulsa el compromiso de vídeo para tus noticias de startup. Asegúrate de que cada espectador entienda tu mensaje con subtítulos y captions automáticos.

Crea un vídeo de noticias de última hora de 45 segundos anunciando un hito significativo para una startup tecnológica, dirigido a potenciales inversores y analistas de la industria. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con superposiciones de texto dinámicas y una locución profesional, utilizando los "AI avatars" de HeyGen para entregar las noticias cruciales de la startup con impacto, incorporando elementos de "contenido de noticias de última hora".

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos que muestre una nueva función para una startup de software, dirigido a usuarios existentes y primeros adoptantes. Emplea una estética visual limpia, tipo tutorial, con demostraciones claras en pantalla y música de fondo de apoyo, aprovechando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una generación de contenido eficiente e incluyendo "Subtítulos/captions" para explicar el proceso de "creación de vídeo con AI".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de resumen de noticias semanales de 30 segundos para emprendedores y propietarios de pequeñas empresas, destacando desarrollos clave en su industria, enfocándose en la calidad de "Creador de introducción de noticias". El estilo visual debe ser animado y altamente atractivo con transiciones de escena dinámicas, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen y el sólido "Soporte de biblioteca de medios/stock" para crear segmentos visualmente ricos que mejoren el "Compromiso de vídeo".
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo promocional de 50 segundos ofreciendo una mirada detrás de escena a la cultura única de una startup, destinado a posibles solicitantes de empleo y miembros de la comunidad. El vídeo debe tener un tono visual auténtico, cálido y personal, con una "Locución profesional" generada a través de la "Generación de locución" de HeyGen para transmitir el mensaje de la marca, convirtiéndolo en una pieza convincente de "Herramientas de contenido AI" para reclutamiento.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias para Startups

Produce rápidamente vídeos de noticias atractivos para tu startup con herramientas impulsadas por AI, desde el guion hasta la pantalla, asegurando una salida de alta calidad y el compromiso de la audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Historia de Noticias
Comienza introduciendo tu guion o eligiendo entre varias plantillas de vídeo. Nuestras herramientas de creación de vídeos con AI transforman rápidamente tu texto en escenas dinámicas, listas para editar.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Profesionaliza tu emisión de noticias seleccionando un AI avatar. Nuestra diversa biblioteca te permite elegir el presentador perfecto para el mensaje de tu startup.
3
Step 3
Añade Funciones de Accesibilidad
Mejora la comprensión del espectador y el compromiso de vídeo añadiendo subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que las noticias de tu startup lleguen a un público más amplio.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Genera y exporta tu vídeo de noticias completado en alta calidad, adecuado para todas las plataformas. Comparte tus noticias de última hora con confianza.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destacando Hitos de Startups

Desarrolla vídeos AI atractivos para mostrar historias de éxito de clientes, hitos de crecimiento y otras noticias vitales de startups de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de noticias?

HeyGen te permite producir contenido de noticias atractivo de manera eficiente utilizando la creación de vídeos con AI. Nuestra plataforma ofrece una experiencia de usuario fluida, permitiéndote generar locuciones profesionales, incorporar activos de stock y utilizar plantillas de vídeo para crear rápidamente contenido de noticias de última hora.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos con AI avatars y locuciones profesionales?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de AI avatars para representar tu marca, junto con la generación de locuciones profesionales de alta calidad a partir de tu guion. Esta combinación asegura que tus vídeos cuenten narrativas convincentes y mejoren el compromiso de vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la eficiencia de la producción de vídeos?

HeyGen incluye potentes herramientas de contenido AI diseñadas para la eficiencia, como una completa biblioteca de medios y plantillas de vídeo personalizables. También puedes añadir automáticamente subtítulos y captions, asegurando que tu salida de alta calidad sea accesible a un público objetivo más amplio.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de marketing atractivos para mi público objetivo?

Sí, HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos con AI para generar contenido de marketing dinámico. Aprovecha nuestros AI avatars, locuciones profesionales y extensos activos de stock para producir vídeos de alta calidad que resuenen efectivamente con tu público objetivo, aumentando el compromiso de vídeo.

