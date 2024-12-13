Creador de Vídeos Explicativos de Financiación de Startups para Impresionar a Inversores

Atrae inversores y recauda fondos con vídeos de recaudación profesional, mejorados por avatares de IA realistas.

Crea un vídeo profesional de recaudación de fondos de 60 segundos dirigido a fundadores de startups en etapa inicial que buscan financiación semilla, mostrando cómo su idea innovadora resuelve un problema crítico del mercado. El estilo visual debe ser limpio y minimalista, utilizando infografías nítidas y metraje de archivo relevante, acompañado de una voz en off convincente y autoritaria generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que los inversores queden inmediatamente impresionados por su presentación concisa e impactante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo dinámico de presentación de 90 segundos para startups en etapa de crecimiento que buscan atraer inversores para la financiación de la Serie A. El vídeo debe presentar un avatar de IA seguro y articulado que presente métricas clave y proyecciones de crecimiento contra un fondo de gráficos en movimiento elegantes y animaciones de marca sutiles. Esta poderosa presentación, aprovechando los avatares de IA de HeyGen, comunicará claramente la propuesta de valor única de la startup y su tracción en el mercado, facilitando la obtención de inversiones cruciales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos para potenciales pequeños inversores que participan en una ronda de financiación comunitaria, describiendo claramente la misión e impacto de la startup. Emplea un estilo visual alegre y amigable con animaciones coloridas y simplificadas y superposiciones de texto fáciles de entender, complementadas por una voz accesible. Utiliza las plantillas y escenas extensas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa visualmente atractiva que resuene con un público amplio y fomente la participación en este explicador de financiación de startups.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 30 segundos específicamente para capitalistas de riesgo que evalúan la tecnología novedosa de una startup, centrándose en una sola característica innovadora del producto. El estilo visual y de audio debe ser moderno y directo, incorporando visualizaciones de datos y cortes rápidos, mientras que la información textual precisa se hace accesible a través de los subtítulos automáticos de HeyGen. Este enfoque directo, un ejemplo destacado de creación de vídeos impulsada por IA, destacará la innovación central y su potencial de mercado, comunicando eficientemente ideas complejas a los tomadores de decisiones ocupados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Financiación de Startups

Crea vídeos de presentación atractivos con IA para impresionar a los inversores y asegurar financiación para tu startup.

1
Step 1
Crea Tu Narrativa a partir del Guion
Comienza introduciendo tu guion en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo convierte instantáneamente tu historia escrita en escenas dinámicas, formando el núcleo de tus vídeos de recaudación de fondos.
2
Step 2
Selecciona Plantillas y Visuales Atractivos
Elige entre una amplia gama de plantillas profesionales y personaliza escenas para que coincidan con la estética de tu marca. Mejora tu vídeo explicativo con visuales impulsados por IA y medios de nuestra extensa biblioteca.
3
Step 3
Refina con Voces en Off Profesionales
Genera voces en off de alta calidad y profesionales directamente desde tu guion. Elige entre varias voces para transmitir tu mensaje de manera clara y persuasiva, asegurando que tu vídeo de presentación deje una impresión duradera.
4
Step 4
Exporta y Comparte para Atraer Inversores
Finaliza tu vídeo explicativo de financiación de startups atractivo y expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para todas tus plataformas deseadas. Compártelo ampliamente para impresionar a los inversores y asegurar la financiación que necesitas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Explicativo Atractivo para el Compromiso de Inversores

.

Produce rápidamente vídeos explicativos concisos y claros para tu sitio web o comunicaciones previas a la presentación, manteniendo a los potenciales inversores informados y comprometidos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos de financiación de startups atractivos?

HeyGen aprovecha la creación de vídeos impulsada por IA para agilizar la producción de vídeos explicativos de financiación de startups de alta calidad. Nuestra plataforma te ayuda a impresionar a los inversores y recaudar fondos articulando claramente tu visión con contenido de calidad profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para la producción rápida de vídeos de recaudación de fondos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de recaudación de fondos a través de su interfaz fácil de usar y plantillas extensas. Utiliza nuestras capacidades de texto a vídeo y avatares de IA realistas para producir rápidamente contenido impactante que atraiga a los inversores.

¿Puede HeyGen asegurar que mis vídeos de presentación mantengan una imagen de marca profesional?

Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos de presentación pulidos con controles de marca integrales, asegurando que tu mensaje se alinee con tu imagen profesional. Mejora la claridad y el alcance con voces en off profesionales y subtítulos automáticos, ayudándote a atraer inversores de manera efectiva.

¿Cómo beneficia la creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen a las startups que buscan inversión?

La plataforma de creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen transforma tus ideas en vídeos explicativos atractivos, permitiendo a las startups impresionar a los inversores sin costos de producción extensos. Genera rápidamente vídeos animados con visuales de alta calidad para asegurar la financiación que necesitas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo