Generador de Vídeos Explicativos para Startups: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Produce rápidamente vídeos explicativos atractivos para redes sociales y marketing con creación de texto a vídeo intuitiva.

471/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo animado de 45 segundos para equipos de marketing y creadores de contenido, demostrando cómo generar campañas dinámicas en redes sociales. El estilo visual debe ser moderno y limpio, utilizando colores vibrantes y una pista de música de fondo enérgica, complementada por una voz en off clara y entusiasta. Enfócate en aprovechar la extensa colección de plantillas y escenas para agilizar la creación de vídeos con IA y aumentar la producción creativa.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo conciso de 30 segundos específicamente para gestores de redes sociales y emprendedores que buscan maximizar su presencia en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual rápido y dinámico con cortes rápidos y una voz en off emocionante y motivadora, perfecto para plataformas de formato corto. Enfatiza la facilidad de transformar texto en vídeo desde el guion, permitiendo una generación rápida de contenido sin producción compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo detallado de 90 segundos dirigido a equipos de ventas y gerentes de producto, ilustrando una nueva característica o servicio del producto. El estilo visual y de audio debe ser informativo y profesional, con una voz en off calmada y autoritaria para transmitir credibilidad. El vídeo explicará claramente los beneficios, asegurándose de utilizar subtítulos/captions robustos para garantizar la accesibilidad y comprensión en todos los entornos de visualización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Explicativos para Startups

Crea rápidamente vídeos explicativos profesionales y atractivos para tu startup usando herramientas de IA intuitivas y plantillas personalizables, ahorrando tiempo y recursos.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas de vídeos explicativos diseñadas para satisfacer diversas necesidades de startups, proporcionando una base profesional para tu mensaje.
2
Step 2
Añade Visuales y Presentadores de IA
Mejora tu vídeo incorporando avatares de IA realistas para presentar tu mensaje con un acabado profesional, haciendo que tu contenido sea altamente atractivo.
3
Step 3
Crea Voces en Off Dinámicas
Genera voces en off de sonido natural directamente desde tu guion o graba tu propia narración. Ajusta el tono, la velocidad y el idioma para que coincidan perfectamente con la voz de tu marca y aseguren un mensaje claro y convincente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo Explicativo
Una vez que tu vídeo esté completo, prévisualízalo para asegurar la perfección. Luego, exporta fácilmente tu vídeo explicativo de alta calidad en varios formatos y relaciones de aspecto, listo para ser compartido en redes sociales, sitios web o presentaciones para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presentaciones de Éxito del Cliente

.

Desarrolla potentes vídeos explicativos que destaquen historias de éxito de clientes para construir credibilidad y confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos explicativos con avatares de IA realistas?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos atractivos integrando avatares de IA realistas. Estos avatares pueden transmitir tu mensaje de manera natural, transformando información compleja en contenido fácilmente digerible a través de la Creación de Vídeos con IA.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA líder para la producción de vídeos explicativos de startups?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con IA con su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas de vídeos explicativos. Esto permite que incluso los principiantes produzcan rápidamente vídeos explicativos profesionales para startups sin experiencia previa en edición.

¿Puede HeyGen ayudarme a generar voces en off personalizadas y vídeos animados a partir de texto?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la creación de texto a vídeo, permitiéndote generar fácilmente voces en off de alta calidad directamente desde tu guion. Esta función, combinada con opciones para vídeos animados, ofrece un control creativo integral sobre tu contenido de vídeo.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos con IA para diversas plataformas de redes sociales?

HeyGen proporciona herramientas flexibles para la creación de vídeos con IA adaptadas a diversas plataformas, incluyendo un fácil cambio de relación de aspecto y controles de marca. Puedes producir eficientemente contenido cautivador para redes sociales con un mensaje consistente y un acabado profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo