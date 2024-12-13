Creador de Vídeos Publicitarios para Startups: Crea Anuncios Ganadores con AI
Escala tu producción creativa y atrae a las audiencias con anuncios de vídeo AI que presentan avatares de AI realistas. Perfecto para especialistas en marketing de rendimiento.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico y diverso de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento y agencias creativas que buscan escalar su producción publicitaria. El vídeo debe tener un estilo auténtico, de contenido generado por el usuario, mostrando una variedad de avatares de AI realistas interactuando en diferentes escenarios, todos unificados por una voz en off clara y atractiva. Esta narrativa demuestra cómo los avatares de AI de HeyGen pueden generar creaciones publicitarias ilimitadas, ofreciendo diversas perspectivas y localizaciones, mejorando efectivamente el rendimiento de la campaña con contenido generado por AI.
Un vídeo profesional y elegante de 60 segundos debe demostrar a las marcas D2C y equipos de marketing cómo mantener una fuerte consistencia de marca en todos sus vídeos de marketing. Presentando colores y fuentes de marca consistentes, esta narrativa muestra cómo se pueden crear varios formatos de anuncios mientras se adhiere a una identidad de marca unificada. Una voz en off informativa guiará al espectador, ilustrando cómo la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen permite una integración perfecta de los activos de marca, y cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran que cada anuncio esté perfectamente personalizado para tu marca en todas las plataformas sociales.
Desarrolla un vídeo demostrativo de 30 segundos para creadores de contenido y profesionales del marketing que buscan iterar rápidamente anuncios a partir de contenido existente. El estilo visual debe ser limpio y claro, con transiciones rápidas que ilustren el proceso fluido de transformar texto en visuales dinámicos. Un audio tipo tutorial guía a la audiencia a través del uso de la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion, destacando lo fácil que es generar anuncios de vídeo AI atractivos, completos con subtítulos/captions automáticos, a partir de un simple guion, acelerando así su potencial de ingresos publicitarios.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios AI de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo AI impactantes y ganadores para maximizar el ROI de marketing de tu startup.
Campañas Publicitarias Atractivas en Redes Sociales.
Genera sin esfuerzo anuncios de vídeo cautivadores y clips optimizados para varias plataformas sociales para aumentar el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios ganadores con AI?
HeyGen es un avanzado Creador de Vídeos Publicitarios AI diseñado para ayudarte a crear anuncios ganadores con AI sin esfuerzo. Puedes aprovechar nuestros avatares de AI realistas y diversas plantillas de vídeo para producir anuncios de vídeo AI atractivos que capturen la atención y mejoren el rendimiento, completos con llamadas a la acción efectivas.
¿Qué tipos de contenido generado por AI puedo producir con HeyGen?
Con HeyGen, puedes producir fácilmente contenido diverso generado por AI para tus vídeos de marketing y plataformas sociales. Utiliza nuestros avatares de AI y robustas herramientas de escritura de guiones para crear contenido de apariencia auténtica que resuene con tu audiencia, escalando tu producción creativa de manera eficiente.
¿Ofrece HeyGen soluciones para la personalización de marca en anuncios de vídeo?
Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de marca para asegurar que tus anuncios de vídeo se alineen perfectamente con tu identidad. Puedes personalizar tus anuncios de vídeo para tu marca usando nuestras plantillas de vídeo flexibles y controles de marca, manteniendo una apariencia y sensación consistentes en todos tus vídeos de marketing.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso para creadores de vídeos publicitarios para startups?
HeyGen simplifica significativamente el proceso para cualquier creador de vídeos publicitarios para startups, permitiendo la creación rápida de vídeos de marketing de alto impacto. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar facilita el ensamblaje rápido de contenido, empoderando a los especialistas en marketing de rendimiento con creaciones publicitarias ilimitadas para probar y optimizar campañas más rápido.