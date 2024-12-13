Creador de Vídeos Publicitarios para Startups: Crea Anuncios Ganadores con AI

Escala tu producción creativa y atrae a las audiencias con anuncios de vídeo AI que presentan avatares de AI realistas. Perfecto para especialistas en marketing de rendimiento.

Imagina un vídeo de 30 segundos diseñado para aspirantes a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores, que luchan por lanzar su primera campaña de marketing. Este vídeo animado y de ritmo rápido, con gráficos modernos y música de fondo inspiradora, comienza con una narrativa rápida de problema/solución, mostrando lo fácil que es usar HeyGen como creador de vídeos publicitarios para startups. Destaca específicamente el poder de las plantillas y escenas predefinidas para dar vida a sus ideas rápidamente, permitiéndoles crear anuncios exitosos con AI sin experiencia previa en edición de vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico y diverso de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento y agencias creativas que buscan escalar su producción publicitaria. El vídeo debe tener un estilo auténtico, de contenido generado por el usuario, mostrando una variedad de avatares de AI realistas interactuando en diferentes escenarios, todos unificados por una voz en off clara y atractiva. Esta narrativa demuestra cómo los avatares de AI de HeyGen pueden generar creaciones publicitarias ilimitadas, ofreciendo diversas perspectivas y localizaciones, mejorando efectivamente el rendimiento de la campaña con contenido generado por AI.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo profesional y elegante de 60 segundos debe demostrar a las marcas D2C y equipos de marketing cómo mantener una fuerte consistencia de marca en todos sus vídeos de marketing. Presentando colores y fuentes de marca consistentes, esta narrativa muestra cómo se pueden crear varios formatos de anuncios mientras se adhiere a una identidad de marca unificada. Una voz en off informativa guiará al espectador, ilustrando cómo la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen permite una integración perfecta de los activos de marca, y cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran que cada anuncio esté perfectamente personalizado para tu marca en todas las plataformas sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo demostrativo de 30 segundos para creadores de contenido y profesionales del marketing que buscan iterar rápidamente anuncios a partir de contenido existente. El estilo visual debe ser limpio y claro, con transiciones rápidas que ilustren el proceso fluido de transformar texto en visuales dinámicos. Un audio tipo tutorial guía a la audiencia a través del uso de la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion, destacando lo fácil que es generar anuncios de vídeo AI atractivos, completos con subtítulos/captions automáticos, a partir de un simple guion, acelerando así su potencial de ingresos publicitarios.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios para Startups

Aprovecha la AI para crear vídeos de marketing atractivos de manera rápida y efectiva, asegurando que el mensaje de tu startup resuene en todas las plataformas.

1
Step 1
Crea Tu Guion Publicitario
Elabora tu guion publicitario convincente. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma eficientemente tu texto en contenido visual atractivo, convirtiéndote en un creador de vídeos publicitarios para startups sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Tus Elementos Creativos
Elige de nuestra biblioteca de plantillas de vídeo y personaliza tu anuncio con avatares de AI, asegurando un atractivo único y cautivador.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar para agregar fácilmente controles de marca, incluyendo tu logo y paletas de colores específicas, para mantener la consistencia de la marca.
4
Step 4
Exporta para Plataformas Sociales
Finaliza tus vídeos de marketing y expórtalos con cambio de tamaño de relación de aspecto, listos para un rendimiento óptimo en todas las plataformas sociales y dispositivos.

Casos de Uso

Historias de Éxito de Clientes Impulsadas por AI

Transforma testimonios de clientes en anuncios de vídeo generados por AI convincentes que construyen confianza y generan conversiones para tu startup.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios ganadores con AI?

HeyGen es un avanzado Creador de Vídeos Publicitarios AI diseñado para ayudarte a crear anuncios ganadores con AI sin esfuerzo. Puedes aprovechar nuestros avatares de AI realistas y diversas plantillas de vídeo para producir anuncios de vídeo AI atractivos que capturen la atención y mejoren el rendimiento, completos con llamadas a la acción efectivas.

¿Qué tipos de contenido generado por AI puedo producir con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir fácilmente contenido diverso generado por AI para tus vídeos de marketing y plataformas sociales. Utiliza nuestros avatares de AI y robustas herramientas de escritura de guiones para crear contenido de apariencia auténtica que resuene con tu audiencia, escalando tu producción creativa de manera eficiente.

¿Ofrece HeyGen soluciones para la personalización de marca en anuncios de vídeo?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de marca para asegurar que tus anuncios de vídeo se alineen perfectamente con tu identidad. Puedes personalizar tus anuncios de vídeo para tu marca usando nuestras plantillas de vídeo flexibles y controles de marca, manteniendo una apariencia y sensación consistentes en todos tus vídeos de marketing.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso para creadores de vídeos publicitarios para startups?

HeyGen simplifica significativamente el proceso para cualquier creador de vídeos publicitarios para startups, permitiendo la creación rápida de vídeos de marketing de alto impacto. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar facilita el ensamblaje rápido de contenido, empoderando a los especialistas en marketing de rendimiento con creaciones publicitarias ilimitadas para probar y optimizar campañas más rápido.

