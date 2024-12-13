El Creador Definitivo de Vídeos de Actualización para Stakeholders

Optimiza las comunicaciones corporativas y crea actualizaciones de vídeo de alto impacto en minutos usando Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de comunicación interna de 60 segundos diseñado para los miembros del equipo interno, destacando los hitos recientes del proyecto con un estilo visual profesional pero animado y música de fondo motivadora, utilizando los avatares de IA de HeyGen para entregar actualizaciones clave de manera eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos para actualizar a los stakeholders externos e inversores, presentando los aspectos destacados del negocio trimestral en un estilo visual moderno y elegante con una voz en off clara y segura, generado sin problemas utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para crear informes de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos para actualizar a los stakeholders y socios clave del proyecto, anunciando el lanzamiento de una nueva función con música enérgica y visuales nítidos y llamativos, aprovechando las plantillas y escenas robustas de HeyGen para ensamblar rápidamente la actualización.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de actualización de la hoja de ruta de 60 segundos adaptado para el equipo de producto y liderazgo, mostrando los próximos elementos de la hoja de ruta del producto con una estética visual limpia y enfocada y una voz en off profesional, fácilmente creado con las capacidades de generación de voz en off de HeyGen.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Actualización para Stakeholders

Optimiza tus comunicaciones corporativas con actualizaciones de vídeo atractivas. Comparte fácilmente hitos del proyecto, informes de progreso y noticias de la empresa para mantener informados a los stakeholders.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de actualización. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion usará este texto para generar una narración profesional para tu vídeo, sentando las bases para tu mensaje.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para entregar tu mensaje. Seleccionar un avatar de IA te permite personalizar tu actualización y añadir un toque humano sin filmarte a ti mismo.
3
Step 3
Aplica Marca y Medios
Integra los controles de Marca de tu empresa, como logotipos y esquemas de color, para asegurar la consistencia. Mejora tu actualización con imágenes, vídeos y música relevantes de la biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Actualización
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza la función de exportación para descargar tu producto final. Comparte fácilmente tus actualizaciones de vídeo a través de varias plataformas para llegar efectivamente a todos los stakeholders clave del proyecto.

Casos de Uso

Mejorar Informes Internos para Stakeholders

Entrega actualizaciones críticas sobre nuevos procesos, herramientas o cumplimiento a equipos internos, asegurando un alto compromiso y retención de conocimiento a través de vídeos potenciados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de vídeos de actualización para stakeholders?

HeyGen aprovecha su avanzado generador de vídeos de IA para transformar texto en vídeos profesionales de actualización para stakeholders de manera eficiente, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción. Puedes crear fácilmente narrativas atractivas con avatares de IA y voces en off personalizadas.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos de comunicación interna atractivos?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas poderosas y avatares de IA personalizables para hacer que tus vídeos de comunicación interna sean más visualmente atractivos y dinámicos. Puedes personalizar las presentaciones con la identidad de tu marca, asegurando un mensaje consistente e impactante.

¿Puede HeyGen transformar contenido escrito en presentaciones de vídeo personalizadas para hitos clave del proyecto?

Absolutamente. La innovadora capacidad de Texto a Vídeo de HeyGen te permite convertir fácilmente cualquier guion en actualizaciones de vídeo dinámicas, perfectas para explicar hitos del proyecto. Esto asegura que tus grabaciones personalizadas sean tanto informativas como atractivas para los miembros del equipo interno y stakeholders externos.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de comunicaciones corporativas de alto impacto de manera eficiente?

HeyGen está diseñado para mejorar las comunicaciones corporativas ofreciendo avatares de IA personalizables y controles de marca robustos para un aspecto profesional. Esta plataforma de generación de vídeos de extremo a extremo optimiza tu flujo de trabajo de producción de vídeos, permitiéndote producir vídeos de alta calidad rápida y efectivamente para diversas audiencias.

