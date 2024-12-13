Crea un vídeo de 90 segundos para los equipos de desarrollo interno y los principales interesados técnicos, proporcionando una actualización crítica del proyecto sobre nuestro último módulo generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con visualizaciones de datos dinámicas en pantalla, complementadas por una voz en off clara y autoritaria de IA. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar los hallazgos clave y asegúrate de que toda la información sea accesible con subtítulos generados a partir del guion completo del vídeo, mejorando la comunicación con los interesados.

