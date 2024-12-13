Generador de Vídeos de Comunicación para Interesados: Aumenta el Compromiso Ahora
Simplifica tus comunicaciones corporativas y crea actualizaciones de proyectos atractivas al instante, transformando texto en vídeo desde el guion con facilidad.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una presentación en vídeo de 1 minuto dirigida a clientes potenciales y líderes técnicos para mostrar nuestras nuevas plantillas de vídeo impulsadas por IA. La estética visual debe ser moderna y elegante, destacando la interfaz de usuario del producto con elementos animados y grabaciones de pantalla fluidas. Un actor de voz de IA atractivo entregará el mensaje, generado a través de la función de texto a vídeo de HeyGen, demostrando cómo nuestra solución crea vídeos realmente atractivos sin esfuerzo.
Produce un vídeo de comunicaciones corporativas de 2 minutos para nuevos empleados globales, diseñado para agilizar los procesos de incorporación y aclarar flujos de trabajo técnicos complejos. El estilo visual debe ser amigable e instructivo, combinando gráficos animados con ejemplos prácticos del mundo real. Una voz en off cálida y clara de IA, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen con opciones para voces en varios idiomas, guiará a los espectadores, asegurando una comprensión completa a través de esta comunicación esencial con los interesados.
Genera un vídeo de 45 segundos destinado a la alta dirección y a inversores externos, presentando una visión estratégica de nuestro impacto en el mercado y crecimiento futuro. El estilo visual debe ser de alto impacto y pulido, incorporando consistentemente elementos de marca corporativa y visuales concisos basados en datos. Una voz en off de IA confiada y profesional narrará la presentación, diseñada para una visualización óptima en varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, aumentando finalmente el compromiso de los interesados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora las Comunicaciones Internas.
Aprovecha los vídeos de IA para aumentar el compromiso y la retención en la formación de empleados y comunicaciones corporativas críticas, asegurando que todos los interesados internos estén bien informados.
Involucra a los Interesados Externos.
Produce rápidamente presentaciones de vídeo cautivadoras impulsadas por IA y clips para redes sociales, involucrando efectivamente a los interesados externos y al público en general.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA para empresas?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos profesionales, con avatares de IA realistas y actores de voz de IA. Esta capacidad simplifica la creación de vídeos atractivos para diversas necesidades de comunicación y comunicaciones corporativas.
¿Pueden personalizarse los vídeos de HeyGen para ajustarse a guías de marca específicas?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas. Esto asegura que todas tus presentaciones en vídeo se alineen perfectamente con la identidad de tu marca a través de escenas y plantillas personalizables.
¿Qué características ofrece HeyGen para contenido de vídeo multilingüe y accesibilidad?
HeyGen admite voces en off multilingües con una amplia gama de actores de voz de IA para llegar a una audiencia global. También genera automáticamente subtítulos a partir de tu guion de vídeo, mejorando la accesibilidad para todos los espectadores.
¿Cómo puede HeyGen mejorar la comunicación con los interesados y las actualizaciones de proyectos?
HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de comunicación para interesados, permitiendo la rápida creación de vídeos atractivos para actualizaciones de proyectos y comunicaciones internas. Sus plantillas de vídeo impulsadas por IA y su fácil funcionalidad de texto a vídeo ayudan a transmitir información compleja de manera clara y profesional.