Crea un vídeo de 90 segundos para los equipos de desarrollo interno y los principales interesados técnicos, proporcionando una actualización crítica del proyecto sobre nuestro último módulo generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con visualizaciones de datos dinámicas en pantalla, complementadas por una voz en off clara y autoritaria de IA. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar los hallazgos clave y asegúrate de que toda la información sea accesible con subtítulos generados a partir del guion completo del vídeo, mejorando la comunicación con los interesados.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una presentación en vídeo de 1 minuto dirigida a clientes potenciales y líderes técnicos para mostrar nuestras nuevas plantillas de vídeo impulsadas por IA. La estética visual debe ser moderna y elegante, destacando la interfaz de usuario del producto con elementos animados y grabaciones de pantalla fluidas. Un actor de voz de IA atractivo entregará el mensaje, generado a través de la función de texto a vídeo de HeyGen, demostrando cómo nuestra solución crea vídeos realmente atractivos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicaciones corporativas de 2 minutos para nuevos empleados globales, diseñado para agilizar los procesos de incorporación y aclarar flujos de trabajo técnicos complejos. El estilo visual debe ser amigable e instructivo, combinando gráficos animados con ejemplos prácticos del mundo real. Una voz en off cálida y clara de IA, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen con opciones para voces en varios idiomas, guiará a los espectadores, asegurando una comprensión completa a través de esta comunicación esencial con los interesados.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de 45 segundos destinado a la alta dirección y a inversores externos, presentando una visión estratégica de nuestro impacto en el mercado y crecimiento futuro. El estilo visual debe ser de alto impacto y pulido, incorporando consistentemente elementos de marca corporativa y visuales concisos basados en datos. Una voz en off de IA confiada y profesional narrará la presentación, diseñada para una visualización óptima en varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, aumentando finalmente el compromiso de los interesados.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Comunicación para Interesados

Crea rápidamente presentaciones de vídeo profesionales y personalizadas para mantener a los interesados informados y comprometidos sin edición compleja.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu texto preparado o guion de vídeo. Nuestra avanzada tecnología de texto a vídeo desde guion convertirá instantáneamente tus palabras en una voz en off dinámica, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Da vida a tu mensaje eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA profesionales que mejor representen tu marca. Estos presentadores digitales aseguran una entrega consistente y creíble de tu comunicación.
3
Step 3
Aplica Marca Personalizada
Refuerza tu identidad corporativa utilizando controles de marca robustos para añadir tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas. Esto asegura una comunicación consistente y profesional que fortalece la imagen de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de alta calidad en varios formatos y relaciones de aspecto utilizando nuestras herramientas de exportación. Entrega vídeos atractivos que informen y cautiven a tu audiencia, asegurando que tus mensajes importantes sean escuchados y comprendidos.

Casos de Uso

Informa sobre el Éxito de Proyectos

Presenta visualmente historias de éxito de clientes y actualizaciones de proyectos con vídeos dinámicos de IA, proporcionando evidencia convincente del impacto a todos los interesados relevantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA para empresas?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos profesionales, con avatares de IA realistas y actores de voz de IA. Esta capacidad simplifica la creación de vídeos atractivos para diversas necesidades de comunicación y comunicaciones corporativas.

¿Pueden personalizarse los vídeos de HeyGen para ajustarse a guías de marca específicas?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas. Esto asegura que todas tus presentaciones en vídeo se alineen perfectamente con la identidad de tu marca a través de escenas y plantillas personalizables.

¿Qué características ofrece HeyGen para contenido de vídeo multilingüe y accesibilidad?

HeyGen admite voces en off multilingües con una amplia gama de actores de voz de IA para llegar a una audiencia global. También genera automáticamente subtítulos a partir de tu guion de vídeo, mejorando la accesibilidad para todos los espectadores.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la comunicación con los interesados y las actualizaciones de proyectos?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de comunicación para interesados, permitiendo la rápida creación de vídeos atractivos para actualizaciones de proyectos y comunicaciones internas. Sus plantillas de vídeo impulsadas por IA y su fácil funcionalidad de texto a vídeo ayudan a transmitir información compleja de manera clara y profesional.

