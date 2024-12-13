Generador de Vídeos de Orientación para Empleados: Onboarding Potenciado por IA

Genera fácilmente vídeos de orientación profesional para empleados usando avatares de IA para aumentar el compromiso de los nuevos empleados.

Crea un vibrante vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados en una dinámica startup tecnológica. El vídeo debe contar con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través de los valores fundamentales de la empresa y los primeros pasos, presentado con visuales brillantes y modernos y un estilo de audio profesional y optimista, aprovechando los sofisticados avatares de IA de HeyGen para una introducción personalizada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos que destaque la cultura de la empresa para posibles contrataciones, mostrando el vibrante ambiente de equipo. El estilo visual debe ser dinámico, incorporando cortes rápidos de actividades de equipo y música de fondo inspiradora, mientras se emplean las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa visualmente rica que promueva el compromiso de los nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de orientación de empleados de 90 segundos, dirigido a profesionales de RRHH y L&D, que describa el detallado código de conducta de la empresa. El vídeo debe mantener un estilo visual limpio e instructivo con superposiciones de texto claras y una voz en off calmada y autoritaria, permitiendo actualizaciones y modificaciones fáciles usando la función de texto a vídeo de HeyGen para personalizar vídeos de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo conciso de 30 segundos de 'primeros pasos' para nuevos empleados, explicando cómo configurar sus cuentas de software esenciales. La presentación visual debe ser rápida, con animaciones ilustrativas y capturas de pantalla claras, acompañada de una voz en off directa e informativa. Asegura la accesibilidad y comprensión para todos los nuevos empleados incorporando los subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Orientación para Personal

Crea vídeos de orientación atractivos e informativos para nuevos empleados con nuestro generador potenciado por IA, optimizando tu proceso de onboarding y asegurando una experiencia de marca consistente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de orientación. Nuestra plataforma utiliza capacidades de texto a vídeo para dar vida a tu contenido.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA para ser tu presentador virtual. Nuestros avatares de IA realistas aseguran una entrega profesional y atractiva de tu contenido de orientación.
3
Step 3
Personaliza con tu Marca
Personaliza tu vídeo con los controles de marca de tu empresa, asegurando que tu orientación refleje tu identidad única con logos y colores consistentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo profesional esté completo, utiliza nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para guardarlo en varios formatos, listo para compartir con tus nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Da la Bienvenida a Nuevos Talentos

.

Crea mensajes de bienvenida inspiradores y contenido motivacional para inculcar la cultura y los valores de la empresa desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra experiencia de onboarding para nuevos empleados?

El creador de vídeos potenciado por IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos de onboarding atractivos para nuevos empleados. Puedes personalizar fácilmente los vídeos usando una variedad de plantillas y escenas, asegurando un recorrido visual dinámico para los nuevos empleados que realmente refleje la cultura de tu empresa.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona una robusta personalización a través de avatares de IA y capacidades de voz en off de IA, transformando tus guiones de texto a vídeo en contenido profesional. También puedes utilizar controles de marca para alinear los vídeos con la identidad de tu empresa y añadir subtítulos automáticos para accesibilidad.

¿Es HeyGen una solución eficiente para crear vídeos de formación?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos potenciado por IA eficiente, ideal para profesionales de RRHH y L&D. Simplifica el proceso de generar contenido de vídeo de orientación para empleados, permitiéndote crear vídeos profesionales rápidamente sin necesidad de conocimientos extensos de edición al aprovechar una rica biblioteca de medios y guiones generados automáticamente por IA.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en nuestros vídeos de orientación para empleados?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar el logo de tu marca y utilizar colores personalizados en todos tus vídeos de orientación para empleados. Esto asegura que cada vídeo profesional mantenga la consistencia de marca y pueda ser fácilmente compartido mediante exportación o un enlace compartible.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo