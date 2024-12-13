Generador de Vídeos de Orientación para Empleados: Onboarding Potenciado por IA
Genera fácilmente vídeos de orientación profesional para empleados usando avatares de IA para aumentar el compromiso de los nuevos empleados.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos que destaque la cultura de la empresa para posibles contrataciones, mostrando el vibrante ambiente de equipo. El estilo visual debe ser dinámico, incorporando cortes rápidos de actividades de equipo y música de fondo inspiradora, mientras se emplean las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa visualmente rica que promueva el compromiso de los nuevos empleados.
Produce un vídeo de orientación de empleados de 90 segundos, dirigido a profesionales de RRHH y L&D, que describa el detallado código de conducta de la empresa. El vídeo debe mantener un estilo visual limpio e instructivo con superposiciones de texto claras y una voz en off calmada y autoritaria, permitiendo actualizaciones y modificaciones fáciles usando la función de texto a vídeo de HeyGen para personalizar vídeos de manera eficiente.
Genera un vídeo conciso de 30 segundos de 'primeros pasos' para nuevos empleados, explicando cómo configurar sus cuentas de software esenciales. La presentación visual debe ser rápida, con animaciones ilustrativas y capturas de pantalla claras, acompañada de una voz en off directa e informativa. Asegura la accesibilidad y comprensión para todos los nuevos empleados incorporando los subtítulos/captions de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención de Nuevos Empleados.
Mejora tu orientación de personal con vídeos impulsados por IA para mejorar significativamente el compromiso de los nuevos empleados y la retención de conocimientos.
Escala la Creación de Contenido de Onboarding.
Crea eficientemente módulos de orientación diversos y llega a todos los nuevos empleados a nivel global con vídeos personalizables impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra experiencia de onboarding para nuevos empleados?
El creador de vídeos potenciado por IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos de onboarding atractivos para nuevos empleados. Puedes personalizar fácilmente los vídeos usando una variedad de plantillas y escenas, asegurando un recorrido visual dinámico para los nuevos empleados que realmente refleje la cultura de tu empresa.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?
HeyGen proporciona una robusta personalización a través de avatares de IA y capacidades de voz en off de IA, transformando tus guiones de texto a vídeo en contenido profesional. También puedes utilizar controles de marca para alinear los vídeos con la identidad de tu empresa y añadir subtítulos automáticos para accesibilidad.
¿Es HeyGen una solución eficiente para crear vídeos de formación?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos potenciado por IA eficiente, ideal para profesionales de RRHH y L&D. Simplifica el proceso de generar contenido de vídeo de orientación para empleados, permitiéndote crear vídeos profesionales rápidamente sin necesidad de conocimientos extensos de edición al aprovechar una rica biblioteca de medios y guiones generados automáticamente por IA.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en nuestros vídeos de orientación para empleados?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar el logo de tu marca y utilizar colores personalizados en todos tus vídeos de orientación para empleados. Esto asegura que cada vídeo profesional mantenga la consistencia de marca y pueda ser fácilmente compartido mediante exportación o un enlace compartible.