Creador de Vídeos de Formación para el Personal: Crea Vídeos Atractivos
Desarrolla rápidamente vídeos de formación profesional para la incorporación de empleados y más, mejorados con avatares de IA realistas para involucrar a tu equipo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a empleados que necesitan formación técnica sobre una nueva función de software. El estilo visual es limpio y profesional, centrándose en grabaciones de pantalla claras y superposiciones animadas para explicar pasos complejos. Una voz en off autoritaria pero de apoyo guía al espectador, complementada con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad, demostrando el poder de convertir texto a vídeo desde un guion para vídeos instructivos efectivos.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para todo el personal de la empresa, centrado en un repaso anual de formación en cumplimiento. El estilo visual es pulido y confiable, utilizando metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar conceptos clave. Una generación de voz en off de IA calmada y clara asegura un mensaje consistente, destacando la eficiencia de crear vídeos de formación de IA impactantes que mantienen a todos informados y en cumplimiento sin ser abrumadores.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos diseñado para equipos de ventas y representantes de servicio al cliente, simulando una interacción desafiante de habilitación de ventas con un cliente. Este vídeo presenta dos avatares de IA realistas participando en un breve escenario, mostrando estrategias de comunicación efectivas. El estilo visual rápido está diseñado para captar la atención, con la capacidad de ajustarse para diferentes plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, haciéndolo perfecto para vídeos de formación en escenarios rápidos y atractivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aumenta significativamente el compromiso y la retención en la formación del personal utilizando vídeo impulsado por IA, asegurando la transferencia de conocimiento y un impacto duradero.
Crea Más Cursos y Llega a Más Aprendices.
Crea y escala fácilmente cursos de formación interna, extendiendo el alcance a todos los empleados sin importar su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos de formación atractivos?
HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que transforma guiones en vídeos de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y tecnología sofisticada de texto a vídeo. Esto permite a los equipos de L&D crear eficientemente vídeos de formación de IA de alta calidad con voces en off de IA naturales, ahorrando un tiempo significativo.
¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos de formación para el personal en las empresas?
HeyGen ofrece una experiencia integral de creación de vídeos de formación para el personal, proporcionando plantillas profesionales y herramientas de edición de vídeo intuitivas. Esto agiliza la creación de vídeos esenciales para la incorporación de empleados, habilitación de ventas y otras iniciativas de L&D, aumentando significativamente la productividad y ahorrando tiempo.
¿Puede HeyGen producir diferentes tipos de vídeos de formación educativa y corporativa?
Sí, HeyGen es versátil, permitiendo la creación de diversos vídeos de formación, incluyendo formación técnica, formación en cumplimiento, vídeos instructivos y documentación en vídeo detallada. Soporta varios formatos, como vídeos tutoriales con presentador, para satisfacer todas tus necesidades de aprendizaje corporativo.
¿Cómo pueden los usuarios personalizar sus vídeos de formación generados por IA dentro de HeyGen?
HeyGen ofrece opciones de personalización robustas, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, y una rica biblioteca de medios con soporte de stock. También puedes añadir subtítulos y ajustar las relaciones de aspecto para diferentes plataformas, asegurando que tus vídeos de formación de IA se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.