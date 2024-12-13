Creador de Vídeos de Formación para el Personal: Crea Vídeos Atractivos

Desarrolla rápidamente vídeos de formación profesional para la incorporación de empleados y más, mejorados con avatares de IA realistas para involucrar a tu equipo.

Imagina un vibrante vídeo de 30 segundos diseñado para equipos de L&D y gerentes de RRHH que buscan optimizar la incorporación de empleados. Este vídeo animado utiliza plantillas y escenas dinámicas y avatares de IA atractivos para presentar rápidamente la cultura de la empresa y los pasos iniciales clave. El estilo visual es moderno y colorido, acompañado de una pista de fondo entusiasta, mostrando lo fácil que es crear vídeos de formación que causen una gran primera impresión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a empleados que necesitan formación técnica sobre una nueva función de software. El estilo visual es limpio y profesional, centrándose en grabaciones de pantalla claras y superposiciones animadas para explicar pasos complejos. Una voz en off autoritaria pero de apoyo guía al espectador, complementada con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad, demostrando el poder de convertir texto a vídeo desde un guion para vídeos instructivos efectivos.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para todo el personal de la empresa, centrado en un repaso anual de formación en cumplimiento. El estilo visual es pulido y confiable, utilizando metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar conceptos clave. Una generación de voz en off de IA calmada y clara asegura un mensaje consistente, destacando la eficiencia de crear vídeos de formación de IA impactantes que mantienen a todos informados y en cumplimiento sin ser abrumadores.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos diseñado para equipos de ventas y representantes de servicio al cliente, simulando una interacción desafiante de habilitación de ventas con un cliente. Este vídeo presenta dos avatares de IA realistas participando en un breve escenario, mostrando estrategias de comunicación efectivas. El estilo visual rápido está diseñado para captar la atención, con la capacidad de ajustarse para diferentes plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, haciéndolo perfecto para vídeos de formación en escenarios rápidos y atractivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para el Personal

Transforma tu proceso de formación con la creación de vídeos impulsada por IA. Produce fácilmente vídeos de formación para el personal que cautivan y educan a tu equipo.

Step 1
Crea tu Contenido
Comienza pegando tu guion o esquema, que nuestra plataforma puede convertir en un vídeo profesional utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion.
Step 2
Elige tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu presentador en pantalla, añadiendo un toque humano sin necesidad de filmar.
Step 3
Refina tus Visuales
Mejora tu vídeo aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logos y colores, para mantener la consistencia.
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para cualquier plataforma, asegurando que tu mensaje llegue a todos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a las Audiencias

Produce vídeos inspiradores y motivadores para fomentar la moral del equipo e impulsar el desarrollo de los empleados dentro de tu organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos de formación atractivos?

HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado que transforma guiones en vídeos de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y tecnología sofisticada de texto a vídeo. Esto permite a los equipos de L&D crear eficientemente vídeos de formación de IA de alta calidad con voces en off de IA naturales, ahorrando un tiempo significativo.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos de formación para el personal en las empresas?

HeyGen ofrece una experiencia integral de creación de vídeos de formación para el personal, proporcionando plantillas profesionales y herramientas de edición de vídeo intuitivas. Esto agiliza la creación de vídeos esenciales para la incorporación de empleados, habilitación de ventas y otras iniciativas de L&D, aumentando significativamente la productividad y ahorrando tiempo.

¿Puede HeyGen producir diferentes tipos de vídeos de formación educativa y corporativa?

Sí, HeyGen es versátil, permitiendo la creación de diversos vídeos de formación, incluyendo formación técnica, formación en cumplimiento, vídeos instructivos y documentación en vídeo detallada. Soporta varios formatos, como vídeos tutoriales con presentador, para satisfacer todas tus necesidades de aprendizaje corporativo.

¿Cómo pueden los usuarios personalizar sus vídeos de formación generados por IA dentro de HeyGen?

HeyGen ofrece opciones de personalización robustas, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, y una rica biblioteca de medios con soporte de stock. También puedes añadir subtítulos y ajustar las relaciones de aspecto para diferentes plataformas, asegurando que tus vídeos de formación de IA se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

