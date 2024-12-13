Genera un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, destinado a familiarizarlos con la cultura de la empresa y los pasos iniciales. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares de IA amigables que demuestren interacciones positivas, acompañado de una voz en off cálida y profesional generada a través de HeyGen. Este generador de vídeos de IA introduce eficazmente a los empleados en su nuevo entorno para una integración más fluida.

