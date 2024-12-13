Generador de Vídeos de Formación para el Personal: Aprendizaje Rápido y Efectivo

Ofrece formación integral sobre cumplimiento más rápido transformando guiones en vídeo con voces en off de IA.

Genera un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, destinado a familiarizarlos con la cultura de la empresa y los pasos iniciales. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares de IA amigables que demuestren interacciones positivas, acompañado de una voz en off cálida y profesional generada a través de HeyGen. Este generador de vídeos de IA introduce eficazmente a los empleados en su nuevo entorno para una integración más fluida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación sobre cumplimiento normativo de 60 segundos, diseñado para todos los empleados actuales, centrado en las actualizaciones anuales de privacidad de datos. El estilo visual debe ser claro y autoritario, utilizando gráficos limpios y texto en pantalla para los puntos legales clave, apoyado por subtítulos generados a partir del guion para garantizar la accesibilidad y retención de información crucial. Esta pieza esencial de formación asegura que todos estén actualizados en el entrenamiento de cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de actualización de producto de 30 segundos para los equipos de ventas y servicio al cliente, destacando las nuevas características de nuestra última oferta. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y dinámico con transiciones rápidas e incorporar las plantillas y escenas de HeyGen, utilizando la biblioteca de medios de stock para mostrar los beneficios del producto de manera vívida. Esto ayuda a crear vídeos de formación efectivos para la habilitación de ventas a través de un creador de vídeos de formación dedicado.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo tutorial paso a paso de 60 segundos para que el personal aprenda a usar nuestro nuevo sistema CRM interno, destinado a la formación técnica. La presentación visual debe ser clara y demostrativa, con grabaciones de pantalla, mientras que la generación de voz en off debe ser calmada y paciente, explicando cada acción con precisión a través de la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen. Este contenido de generador de vídeos de formación para el personal simplifica procedimientos de formación técnica complejos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para el Personal

Crea vídeos de formación atractivos y efectivos en minutos, agilizando la integración de empleados y el desarrollo de habilidades con la facilidad impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación directamente en el generador. Nuestra plataforma utiliza tu texto para generar escenas de vídeo iniciales para tus vídeos de formación.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA realistas para presentar tu material de formación, asegurando una presencia en pantalla consistente y atractiva.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Mejora tu vídeo con voces en off profesionales de IA en varios idiomas y aplica la imagen de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos, luego expórtalo en el formato de aspecto deseado, listo para su despliegue inmediato a tu equipo para una entrega de formación más rápida.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza la Formación Especializada

Aclara temas complejos y mejora la efectividad de la formación especializada, incluyendo temas de cumplimiento o técnicos, con vídeo impulsado por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?

HeyGen funciona como un avanzado "generador de vídeos de IA" que transforma guiones en "vídeos de formación" atractivos. Permite a las empresas producir contenido de alta calidad rápidamente utilizando diversos "avatares de IA" y "voces en off de IA", agilizando significativamente todo el proceso.

¿Puede HeyGen ayudar a crear tipos específicos de formación para empleados?

Sí, HeyGen apoya una amplia gama de necesidades de "formación para empleados", incluyendo "integración de empleados", "habilitación de ventas" y "formación en cumplimiento". Sus características intuitivas de "creador de vídeos de formación" aseguran una "entrega de formación más rápida" en varios departamentos.

¿Qué hace que HeyGen sea adecuado para iniciativas de formación global del personal?

HeyGen es un "generador de vídeos de formación para el personal" ideal porque soporta más de "140+ idiomas", permitiéndote ofrecer contenido localizado en todo el mundo. Esto asegura que tus equipos globales reciban "vídeos de formación" consistentes y culturalmente relevantes sin esfuerzo.

¿Es fácil actualizar materiales de formación existentes con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen facilita "actualizaciones sin esfuerzo" a tus "vídeos de formación" permitiéndote editar fácilmente guiones o "convertir materiales existentes" en formatos de vídeo dinámicos. Esto asegura que tu contenido permanezca actual y relevante sin necesidad de regrabaciones extensas.

