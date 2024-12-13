Creador de Formación para el Personal: Crea Cursos Atractivos para Empleados

Genera rápidamente materiales de formación atractivos para empleados. Aprovecha los avatares de IA para una formación en línea atractiva y una entrega fluida de módulos de desarrollo de habilidades.

592/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 60 segundos, informativo pero atractivo, diseñado para especialistas en L&D y líderes de equipo, ilustrando la creación de módulos de desarrollo de habilidades. Visualmente, debe ser elegante e instructivo, utilizando gráficos animados y una locución calmada y alentadora. Enfatiza cómo las versátiles Plantillas y escenas de HeyGen permiten a los usuarios construir fácilmente programas de formación integral para empleados, convirtiéndote en un constructor efectivo de formación para empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos con un tono directo y autoritario, dirigido a formadores corporativos y jefes de departamento, demostrando la entrega fluida de formación esencial en cumplimiento. La presentación visual debe ser clara y profesional con mínimas distracciones, acompañada de una voz segura y articulada. Muestra cómo los Subtítulos/captions de HeyGen aseguran la accesibilidad y comprensión para todos los empleados, ampliando el alcance de tu formación crucial para empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico e innovador de 50 segundos dirigido a creadores de contenido para equipos de formación y marketing, destacando el poder de la creación con IA en la transformación de materiales de formación en bruto en contenido pulido. Visualmente, el vídeo debe ser rápido, con comparaciones de antes y después y un diseño de sonido futurista, con una narración convincente y enérgica. Ilustra cómo la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen puede enriquecer cualquier mensaje, convirtiendo ideas simples en formación de personal impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Formación para el Personal

Genera sin esfuerzo materiales de formación atractivos para empleados con creación de IA, desde el guion hasta la entrega fluida, asegurando que tu equipo esté siempre actualizado.

1
Step 1
Crea Vídeos de Formación con IA
Transforma tu contenido en vídeos de formación atractivos para empleados utilizando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion. Simplemente pega tu texto y observa cómo cobra vida con la creación de IA.
2
Step 2
Selecciona tus Presentadores de IA
Personaliza tu formación para empleados seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA. Estos presentadores digitales aseguran una experiencia de aprendizaje consistente y profesional para todos los empleados.
3
Step 3
Aplica Marca Personalizada
Refuerza la identidad de tu empresa aplicando controles de marca personalizados, incluyendo tu logotipo y colores de marca, a todos tus materiales de formación.
4
Step 4
Exporta para una Entrega Fluida
Prepara tus cursos para una entrega fluida en cualquier plataforma. Exporta tus vídeos de formación completados con redimensionamiento de relación de aspecto para que se ajusten perfectamente a todos tus canales digitales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Contenido Inspirador de L&D

.

Produce contenido de vídeo inspirador y motivador para mejorar el desarrollo de liderazgo, la formación cultural y la motivación de los empleados dentro de los programas de L&D.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de formación para empleados?

HeyGen revoluciona la **formación para empleados** al servir como un intuitivo **creador de formación para el personal**. Puedes generar rápidamente contenido de vídeo atractivo a partir de guiones de texto con **creación de IA**, agilizando significativamente tu **flujo de trabajo** para producir materiales de **formación efectivos**.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen un generador efectivo de formación para empleados?

HeyGen es un potente **generador de formación para empleados** que aprovecha la **creación de IA** para producir módulos de **desarrollo de habilidades** atractivos. Sus características, como texto a vídeo, avatares de IA y generación de locuciones, potencian iniciativas dinámicas de **aprendizaje y desarrollo** en toda tu organización.

¿HeyGen admite el desarrollo de programas de incorporación completos?

Sí, HeyGen es ideal para desarrollar programas de **incorporación completos** y otras formaciones **en línea** cruciales. Puedes crear fácilmente módulos atractivos y consistentes para diversas iniciativas de **aprendizaje y desarrollo**, incluyendo formación esencial en **cumplimiento**, asegurando que los nuevos empleados se pongan al día rápidamente.

¿Cómo facilita HeyGen la entrega fluida de contenido de formación en línea?

HeyGen asegura una **entrega fluida** de tu contenido de vídeo, haciéndolo compatible con varios **sistemas de formación en línea** e incluso mejorando experiencias que imitan el **software de aula virtual**. Los vídeos pueden exportarse en varios formatos de aspecto y se integran fácilmente en tu **LMS** u otras plataformas existentes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo