Creador de Vídeos de Destacado del Personal: Crea Vídeos de Empleados Atractivos

Impulsa el reconocimiento de los empleados y la cultura empresarial con impresionantes vídeos de destacado de empleados, creados sin esfuerzo a partir de guiones usando texto a vídeo.

Crea un atractivo vídeo de 60 segundos de 'destacado del personal' celebrando a un miembro del equipo con larga trayectoria, diseñado para equipos internos y posibles nuevos empleados para resaltar nuestra sólida 'cultura empresarial'. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y nostálgico con un audio tipo entrevista, mejorado con música de fondo motivadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para articular claramente los elementos narrativos y las preguntas de la entrevista.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un enérgico vídeo de 45 segundos de 'destacado de empleado' para redes sociales, presentando a un nuevo empleado o a un miembro del equipo con una pasión única, con el objetivo de mostrar la vibrante diversidad de nuestra plantilla. Emplea cortes visuales rápidos y modernos y música animada para mantener el interés del espectador, mientras aprovechas los avatares de AI de HeyGen para introducir sin problemas diferentes segmentos o la identidad de la marca de la empresa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un dinámico vídeo de 30 segundos centrado en un reciente logro del equipo, destinado a clientes externos, colegas de la industria y liderazgo interno como una poderosa herramienta de 'branding del empleador'. El estilo visual debe ser profesional y dinámico, mostrando visuales del proyecto, con un tono de audio seguro. Incorpora la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para mostrar hitos clave del proyecto y métricas de éxito.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un inspirador vídeo de 50 segundos que destaque el viaje de crecimiento personal de un empleado dentro de la empresa, perfecto para campañas internas de 'crear un vídeo de destacado de empleado' y atraer a futuros candidatos. Este vídeo centrado en la narración debe presentar un estilo visual personal con música suave y motivadora. Asegura la accesibilidad y enfatiza citas clave usando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un creador de vídeos de destacado del personal

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos de destacado de empleados que celebren a tu equipo y mejoren la cultura de tu empresa con nuestro intuitivo agente de vídeo AI.

Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto seleccionando entre una variedad de Plantillas de Vídeo de Destacado de Empleados, o pega tu guion para aprovechar nuestra función de texto a vídeo y generar escenas.
Step 2
Añade tu Contenido
Personaliza tu vídeo añadiendo fotos de empleados, clips de vídeo y texto. Integra un avatar de AI para dar vida a la historia única de tu equipo.
Step 3
Refina y Marca
Mejora tu vídeo con música personalizable, animaciones y subtítulos automáticos. Aplica controles de marca para incluir el logo y colores de tu empresa, reforzando tu branding del empleador.
Step 4
Exporta y Comparte
Genera y exporta tu vídeo de destacado de empleados completado en múltiples proporciones de aspecto, optimizado para compartir en plataformas de redes sociales o para comunicación interna.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Empleados

Desarrolla vídeos de AI atractivos para mostrar de manera efectiva los logros individuales y de equipo, promoviendo una cultura de éxito.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear fácilmente un vídeo de destacado de empleado con HeyGen?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de destacado de empleados atractivos al ofrecer plantillas de vídeo personalizables e intuitivas. Puedes generar sin esfuerzo una narrativa convincente a partir de tu guion usando texto a vídeo, mejorando tus esfuerzos de cultura empresarial y branding del empleador con contenido de alta calidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos atractivos de destacado del personal?

HeyGen proporciona un potente creador de vídeos de destacado del personal equipado con avatares de AI y opciones de voz en off realistas de AI para dar vida a tus historias. También puedes añadir música, integrar subtítulos y utilizar una rica biblioteca de medios para producir contenido de reconocimiento de empleados de calidad profesional para comunicación interna y redes sociales.

¿Puede HeyGen ayudar a integrar la marca de mi empresa en los vídeos de destacado de empleados?

Absolutamente. HeyGen permite un control total de la marca, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos en cada vídeo de destacado de empleados. Esto asegura consistencia y fortalece tu branding del empleador en todo tu contenido, manteniendo un aspecto profesional.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de reconocimiento de empleados?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de reconocimiento de empleados a través de su eficiente tecnología de Agente de Vídeo AI, convirtiendo texto directamente en vídeo cautivador. Con características como plantillas prediseñadas y generación de contenido sin interrupciones, HeyGen reduce drásticamente el tiempo y esfuerzo necesarios para celebrar a tu personal de manera efectiva.

