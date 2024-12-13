Crea un atractivo vídeo de 60 segundos de 'destacado del personal' celebrando a un miembro del equipo con larga trayectoria, diseñado para equipos internos y posibles nuevos empleados para resaltar nuestra sólida 'cultura empresarial'. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y nostálgico con un audio tipo entrevista, mejorado con música de fondo motivadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para articular claramente los elementos narrativos y las preguntas de la entrevista.

Generar Vídeo