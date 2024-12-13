Rotar Vídeo para una Orientación Perfecta

Rota rápidamente un vídeo 90 grados o inviértelo para cualquier plataforma, mejorado por el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.

Descubre cómo corregir fácilmente la orientación incorrecta de tus vídeos con nuestro tutorial de 1 minuto, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido. Este vídeo, presentado con un estilo visual limpio y de tipo tutorial, y con una locución profesional generada mediante la función de generación de voz de HeyGen, te guiará a través de los conceptos básicos sobre cómo rotar archivos de vídeo de manera rápida y eficiente, asegurando que tu contenido siempre se presente perfectamente. También abordaremos el uso de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Perfecciona la orientación de tus vídeos con esta dinámica guía de 45 segundos, específicamente diseñada para especialistas en marketing en redes sociales y editores de vídeo. Con cortes rápidos y música de fondo enérgica, este vídeo demuestra cómo rotar un vídeo 90 grados o incluso voltear clips de vídeo para efectos creativos, asegurando que tus visuales destaquen. La capacidad de subtítulos/captions de HeyGen destacará claramente los pasos clave, apoyados por visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 2
Desbloquea todo el potencial de tus presentaciones con este vídeo educativo de 90 segundos, creado para formadores corporativos y desarrolladores de e-learning. Empleando un estilo visual calmado con demostraciones claras de la interfaz de usuario, este prompt ilustra el papel crítico de las herramientas robustas de edición de vídeo, enfocándose específicamente en la precisión de un rotador de vídeo en línea para mantener el profesionalismo. Un avatar de AI de HeyGen explicará calmadamente la importancia de la correcta orientación del vídeo, utilizando plantillas y escenas profesionales para mejorar la claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Los profesionales ocupados pueden aprender rápidamente a corregir errores comunes de filmación en este atractivo vídeo de 30 segundos. Ideal para cualquiera que use un creador de vídeos AI, esta guía rápida, con destacados de texto en pantalla, te mostrará cómo ajustar rápidamente la orientación de tus archivos MP4 sin complicaciones. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente instrucciones precisas para rotar tu contenido de vídeo a la vista vertical u horizontal correcta.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rotación de Personal

Crea eficientemente vídeos claros y atractivos para comunicar horarios de rotación de personal y actualizaciones, asegurando que tu equipo esté informado y organizado con resultados profesionales.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla de Vídeo
Comienza tu vídeo de rotación de personal seleccionando entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales, optimizadas para una comunicación clara e impactante.
2
Step 2
Crea Tu Contenido de Rotación
Introduce los detalles de rotación de personal y el guion. Nuestro creador de vídeos AI generará automáticamente escenas y visuales dinámicos, dando vida a tu horario.
3
Step 3
Mejora con Voz y Visuales
Eleva la claridad de tu vídeo con la generación de locuciones impulsada por AI, asegurando que todos los detalles de rotación se narren claramente y sean fáciles de seguir.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo profesional de rotación de personal seleccionando tu relación de aspecto preferida y exportándolo para una distribución fluida a través de las plataformas de tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Comunicación Interna y las Actualizaciones

.

Crea anuncios y actualizaciones de vídeo atractivos para los horarios de rotación de personal y cambios de equipo, asegurando una comunicación clara.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo rotar fácilmente un vídeo en línea con HeyGen?

Las herramientas intuitivas de edición de vídeo de HeyGen te permiten rotar tus vídeos sin esfuerzo, incluyendo orientaciones comunes como rotar un vídeo 90 grados. Esta capacidad está integrada directamente en nuestro creador de vídeos AI, simplificando tu flujo de trabajo de edición y asegurando resultados profesionales.

¿HeyGen ofrece más que solo funciones de rotación de vídeo?

Absolutamente. Más allá de ser un potente rotador de vídeos, HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas de edición de vídeo. Puedes recortar segmentos de vídeo, voltear vídeos horizontal o verticalmente, y ajustar las relaciones de aspecto para una visualización perfecta en varias plataformas de redes sociales.

¿Qué formatos de archivo de vídeo puedo rotar usando la plataforma de HeyGen?

HeyGen admite varios formatos de archivo de vídeo populares, incluyendo MP4, lo que lo convierte en un rotador de vídeo en línea versátil para tu contenido. Puedes subir tu metraje y usar nuestro creador de vídeos AI para ajustar su orientación sin problemas antes de exportarlo.

¿Es fácil de usar el rotador de vídeo de HeyGen para principiantes?

Sí, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, haciendo que tareas complejas como rotar vídeos sean sencillas para todos. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso de edición de vídeo, asegurando que incluso los principiantes puedan lograr rotaciones de vídeo profesionales y creación de contenido con facilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo