Descubre cómo corregir fácilmente la orientación incorrecta de tus vídeos con nuestro tutorial de 1 minuto, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido. Este vídeo, presentado con un estilo visual limpio y de tipo tutorial, y con una locución profesional generada mediante la función de generación de voz de HeyGen, te guiará a través de los conceptos básicos sobre cómo rotar archivos de vídeo de manera rápida y eficiente, asegurando que tu contenido siempre se presente perfectamente. También abordaremos el uso de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas.

