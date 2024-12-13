Creador de Vídeos de Reclutamiento de Personal: Atrae a los Mejores Talentos y Simplifica la Contratación
Crea vídeos de reclutamiento profesionales que muestren tu marca empleadora utilizando plantillas y escenas personalizables.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos que explique un puesto de trabajo específico y nuestro proceso de contratación a candidatos potenciales con habilidades especializadas. Mantén un estilo visual profesional y claro, con texto en pantalla atractivo y una pista de fondo calmante. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar eficientemente la narrativa e incluye subtítulos claros para accesibilidad.
Desarrolla un convincente vídeo de 30 segundos con testimonios auténticos de empleados, dirigido a candidatos que buscan conocer genuinas perspectivas sobre nuestro lugar de trabajo. El estilo visual y de audio debe sentirse cálido y sincero, con iluminación natural y música suave e inspiradora. Utiliza las plantillas totalmente personalizables de HeyGen y la generación de voz en off para crear rápidamente una narrativa impactante que fortalezca nuestra estrategia de reclutamiento.
Crea un anuncio conciso de 15 segundos de 'Estamos Contratando' para plataformas de redes sociales, diseñado para captar ampliamente la atención de una audiencia diversa. El vídeo necesita un estilo llamativo y visualmente atractivo con colores brillantes y una melodía memorable. Incorpora clips de vídeo de stock atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y asegúrate de que esté perfectamente optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea anuncios de vídeo de reclutamiento de alto rendimiento.
Genera rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos con AI para atraer a los mejores talentos y cubrir posiciones abiertas de manera eficiente.
Genera vídeos de reclutamiento atractivos para redes sociales.
Produce vídeos cortos y cautivadores para plataformas como LinkedIn o TikTok para expandir el alcance y atraer eficazmente a los buscadores de empleo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento?
HeyGen, como un creador de vídeos AI intuitivo, ofrece plantillas de vídeo AI y funciones AI para crear rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos. Esta poderosa herramienta en línea permite a las empresas atraer sin esfuerzo a los mejores talentos con contenido de vídeo atractivo, agilizando su proceso de contratación.
¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de reclutamiento para que coincidan con nuestra marca?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores y estilo visual en plantillas totalmente personalizables. Esto asegura que tus vídeos de reclutamiento reflejen consistentemente tu marca empleadora única y cultura empresarial.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso en los vídeos de reclutamiento?
HeyGen aumenta el compromiso a través de características como subtítulos automáticos y voces en off profesionales. También puedes enriquecer tus vídeos de reclutamiento con música libre de derechos de su extensa biblioteca musical, haciendo el contenido más accesible e impactante para los buscadores de empleo.
¿Cómo puede HeyGen apoyar una estrategia de reclutamiento moderna?
HeyGen potencia una estrategia de reclutamiento moderna al servir como un eficiente creador de vídeos de reclutamiento de personal, permitiendo una rápida producción de vídeos a partir de texto. Este enfoque ahorra tiempo y recursos significativos, ayudándote a atraer eficazmente a los mejores talentos y optimizar todo tu proceso de contratación.