Creador de Vídeos de Orientación para el Personal: Simplifica la Incorporación de Nuevos Empleados
Da la bienvenida a nuevos empleados sin esfuerzo con vídeos de incorporación atractivos, aprovechando los poderosos avatares de IA de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Crea un vídeo de orientación de 60 segundos para el personal, con el fin de aclarar las actualizaciones esenciales de las políticas de la empresa para todo el personal actual y los nuevos empleados, asegurando una comprensión clara y concisa de los módulos de formación estructurados. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y profesional, con superposiciones de texto en pantalla y una narración clara y autoritaria. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para garantizar una entrega de información precisa y coherente.
Diseña un vídeo dinámico de 30 segundos para Comunicaciones Internas para dar la bienvenida a nuevos miembros del equipo a un departamento específico, mostrando a los jugadores clave del equipo y sus roles, fomentando un sentido de pertenencia durante la incorporación virtual. Emplea un estilo visual rápido y atractivo con música de fondo animada y cortes rápidos. Este vídeo impactante se puede ensamblar rápidamente utilizando las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen.
Produce un vídeo explicativo de 50 segundos para la Formación de Productos Interna, detallando las características y beneficios de una nueva oferta para los equipos de ventas y soporte, facilitando su personalización. La presentación visual debe ser limpia, moderna y altamente ilustrativa, incorporando gráficos animados, mientras que el audio presenta una voz en off clara y entusiasta. La capacidad de generación de voz en off de alta calidad de HeyGen asegura una pista de audio profesional y coherente para este contenido de formación crítico.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Empleados.
Mejora la orientación del personal y los módulos de formación continua, llevando a una mejor retención del conocimiento y compromiso para nuevos empleados.
Desarrolla Módulos de Aprendizaje Integrales.
Crea eficientemente una amplia gama de cursos de incorporación y contenido de formación para educar a nuevos empleados en equipos globales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de orientación para empleados con IA?
HeyGen hace que la creación de vídeos de incorporación impactantes sea sencilla con sus funciones impulsadas por IA, permitiéndote generar rápidamente vídeos de orientación para el personal utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion y una amplia gama de plantillas de vídeo. Esto agiliza el proceso tanto para nuevos empleados como para la incorporación de RRHH.
¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación con mensajes de bienvenida personalizados para nuevos empleados usando HeyGen?
Sí, HeyGen te permite crear vídeos de bienvenida personalizados para nuevos empleados aprovechando avatares personalizados y presentadores virtuales. También puedes aplicar controles de marca como logotipos y colores para asegurar que tu contenido de incorporación de empleados se alinee perfectamente con la cultura de tu empresa.
¿Qué tipos de contenido de formación se pueden desarrollar usando el creador de vídeos de HeyGen para la incorporación de empleados?
El creador de vídeos de HeyGen admite contenido de formación diverso para la incorporación de empleados, desde políticas de RRHH y formación de productos hasta formación en cumplimiento. Puedes utilizar módulos de formación estructurados e incluso integrar estos vídeos atractivos en tus flujos de trabajo automatizados, ofreciendo una experiencia integral para los nuevos empleados.
¿HeyGen admite vídeos de incorporación multilingües para una fuerza laboral diversa?
Absolutamente. HeyGen ofrece un sólido soporte multilingüe, permitiéndote generar vídeos de incorporación con generación de voz en off y subtítulos en varios idiomas. Esto asegura que todos los nuevos empleados reciban vídeos claros e impactantes, fomentando una experiencia de orientación verdaderamente inclusiva.