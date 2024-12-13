Generador de Vídeos de Incorporación de Personal: Involucra a tus Nuevos Empleados

Crea vídeos de incorporación de empleados impactantes al instante. Aprovecha los avatares de AI avanzados para personalizar la formación, involucrar a los nuevos empleados y agilizar tu proceso de RRHH.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo introductorio de 30 segundos para que los equipos de RRHH comuniquen eficazmente la cultura de la empresa a los nuevos empleados, utilizando las extensas plantillas de vídeo de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion. El estilo visual debe ser atractivo y vibrante, con gráficos en movimiento, respaldado por música inspiradora y una narración clara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos para la incorporación de empleados dirigido a los empleados existentes que aprenden sobre las funciones de un nuevo departamento y sus miembros. Este vídeo informativo y dinámico debe integrar imágenes del mundo real a través de la biblioteca de medios/soporte de stock, proporcionar subtítulos claros para la accesibilidad y contar con un narrador amigable y conocedor.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de incorporación de AI de 50 segundos para miembros de equipos remotos globales que cubra la formación en cumplimiento, manteniendo un estilo gráfico profesional y nítido con una estética de marca coherente. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para instrucciones claras y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar la compatibilidad en diversas plataformas de visualización.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación de Personal

Crea vídeos de incorporación personalizados y atractivos para nuevos empleados de manera rápida y sencilla, asegurando una bienvenida fluida y memorable.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar la creación de tu vídeo de incorporación de empleados.
2
Step 2
Genera Contenido de Vídeo
Utiliza las capacidades de texto a vídeo para transformar tu guion escrito en visuales dinámicos con asistencia de AI.
3
Step 3
Añade Voces en Off Personalizadas
Integra voces en off profesionales para guiar a los nuevos empleados, asegurando una comunicación clara y consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Fácilmente
Finaliza tu vídeo de incorporación profesional y expórtalo en varios formatos para compartirlo sin problemas con los nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura de la Empresa e Inspira

Cultiva una cultura de empresa positiva e inspira a los nuevos empleados con mensajes de bienvenida atractivos y contenido motivacional.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación de AI atractivos para nuevos empleados?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de incorporación de AI impactantes para nuevos empleados. Al aprovechar los avatares de AI, las capacidades de texto a vídeo y las amplias opciones de personalización, puedes producir contenido atractivo que introduzca eficazmente la cultura y formación de tu empresa. Esto hace que los vídeos de incorporación sean más dinámicos y memorables.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizables para la incorporación de empleados?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables específicamente diseñadas para la incorporación de empleados. Estas plantillas permiten una personalización completa, lo que te permite añadir los elementos específicos de tu marca, gráficos en movimiento y activos de medios enriquecidos para alinearse perfectamente con la identidad y necesidades de formación de tu empresa.

¿Puedo usar avatares de AI y voces en off para personalizar mis vídeos de incorporación de personal con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite personalizar tus vídeos de incorporación de personal incorporando avatares de AI realistas y generando voces en off profesionales. Esta poderosa combinación te permite crear una cara y voz consistentes y amigables para tus nuevos empleados, mejorando el compromiso y haciendo que la formación de empleados sea más efectiva.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de incorporación fácil de usar?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos con controles intuitivos de arrastrar y soltar y una potente funcionalidad de texto a vídeo, lo que lo convierte en un creador de vídeos de incorporación ideal. Puedes transformar fácilmente guiones en vídeos pulidos utilizando funciones de edición de AI, añadir personalización de marca y utilizar una rica biblioteca de medios, todo sin requerir habilidades avanzadas de producción de vídeo.

