Diseña un vídeo introductorio de 30 segundos para nuevos empleados utilizando las potentes capacidades del creador de vídeos del manual del personal de HeyGen. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares profesionales de AI que saludan y guían a los nuevos miembros del equipo, complementados por una voz en off amigable y alentadora generada por HeyGen, creando una impresión positiva inmediata de la cultura de la empresa.

Generar Vídeo