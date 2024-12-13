Creador de Vídeos del Manual del Personal: Involucra a los Empleados al Instante

Crea vídeos atractivos del manual del empleado con herramientas impulsadas por AI, convirtiendo sin esfuerzo tus guiones en visuales atractivos usando texto a vídeo desde el guion.

Diseña un vídeo introductorio de 30 segundos para nuevos empleados utilizando las potentes capacidades del creador de vídeos del manual del personal de HeyGen. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con avatares profesionales de AI que saludan y guían a los nuevos miembros del equipo, complementados por una voz en off amigable y alentadora generada por HeyGen, creando una impresión positiva inmediata de la cultura de la empresa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un segmento de 45 segundos del Creador de Vídeos del Manual del Empleado dirigido a los miembros actuales del equipo para anunciar una actualización de la política de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual claro e informativo con gráficos modernos y utilizar la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transmitir con precisión los detalles, mejorado con subtítulos completos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos para profesionales de RRHH, mostrando cómo las herramientas impulsadas por AI de HeyGen simplifican la creación de comunicación dinámica para empleados. Emplea una estética visual elegante y demostrativa, aprovechando la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar varios casos de uso, respaldado por una narración clara y profesional que destaca la eficiencia del proceso.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 55 segundos que ofrezca una visión general completa de las directrices esenciales de la empresa para todos los empleados, diseñado para una distribución versátil. La presentación visual de estos vídeos del manual del empleado debe ser atractiva y visualmente diversa, integrando elementos animados y ejemplos del mundo real, utilizando la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en todas las plataformas, acompañado de una voz tranquilizadora e informativa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos del Manual del Personal

Transforma tu manual del empleado en contenido de vídeo atractivo con AI. Sigue estos pasos para crear vídeos del manual del empleado profesionales, claros y precisos que mejoren la comprensión de los empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion del Manual
Comienza pegando el texto existente de tu manual del personal en el editor. Nuestra función de texto a vídeo desde el guion convertirá tu contenido en una narrativa de vídeo dinámica, aprovechando las herramientas impulsadas por AI.
2
Step 2
Elige tu Presentador de AI
Selecciona de una galería diversa de avatares de AI para representar visualmente tu manual. También puedes personalizar su apariencia y voz para que coincidan con tu marca, haciendo que tus avatares de AI sean verdaderamente únicos.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con visuales profesionales usando plantillas y escenas pre-diseñadas. También puedes añadir fácilmente el logo de tu empresa y los colores de tu marca para un aspecto cohesivo, creando vídeos del manual del empleado atractivos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Antes de finalizar, asegúrate de que tu vídeo sea accesible añadiendo subtítulos. Una vez listo, utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para descargar tu creación del Creador de Vídeos del Manual del Empleado en el formato ideal para tus canales de distribución.

Casos de Uso

Simplifica Políticas Complejas

Transforma políticas intrincadas del manual del personal en explicaciones en vídeo fácilmente digeribles y atractivas, mejorando la comprensión y el cumplimiento en toda la organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos atractivos del manual del empleado?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen agilizan el proceso de producción de vídeos de alta calidad del manual del empleado. Puedes convertir fácilmente guiones de texto en contenido de vídeo dinámico, completo con avatares de AI y voces en off profesionales, haciendo que el creador de vídeos del manual del empleado sea accesible para todos.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para los vídeos del manual del empleado con AI?

HeyGen proporciona controles de branding completos, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores personalizados y medios únicos en tus vídeos virtuales de incorporación con AI. Esto asegura que tus vídeos del manual del empleado se alineen perfectamente con la identidad de tu marca y los estándares de comunicación.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de AI para los creadores de vídeos del manual del personal?

Absolutamente, HeyGen aprovecha avatares avanzados de AI para dar vida a tus vídeos del manual del personal. Nuestra plataforma te permite seleccionar entre diversos avatares de AI que transmiten tu mensaje, mejorando el compromiso para los vídeos de incorporación de nuevos empleados con AI sin necesidad de cámara o actores.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y características de accesibilidad para los manuales de empleados?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de tus vídeos del manual del empleado generando automáticamente subtítulos. Esto asegura que tu información importante sea fácilmente comprendida por una audiencia más amplia, complementando las capacidades de generación de voces en off profesionales de nuestro creador de vídeos.

