Creador de Vídeos de Certificación de Personal para una Formación de Empleados Fácil
Crea vídeos de formación para empleados de manera profesional y eficiente. Certifica al personal con contenido atractivo y mejora la retención utilizando avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo tutorial de 60 segundos diseñado para integrar rápidamente a los empleados existentes en una nueva actualización de software interno, con un estilo dinámico y visualmente atractivo y música de fondo animada. Este vídeo de formación para empleados debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y transmitir su mensaje de manera eficiente utilizando Texto a vídeo desde el guion, sirviendo como una solución efectiva de Creador de Vídeos de Formación.
Desarrolla un vídeo informativo de 30 segundos adaptado a una fuerza laboral global diversa, proporcionando un rápido repaso de seguridad que sea fácilmente digerible y visualmente impulsado. El audio debe ser calmado y claro, complementado por la robusta función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad en diferentes idiomas y entornos, incorporando metraje relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar protocolos de seguridad para vídeos de formación esenciales para empleados.
Produce una guía de formación en línea de 90 segundos centrada en una política específica de la empresa, destinada a líderes de equipo que necesitan crear tutoriales en vídeo modulares para sus equipos. El estilo visual debe ser sencillo e ilustrativo, con una voz en off amigable y orientadora generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, y el resultado final debe ser fácilmente adaptable para diferentes plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones para facilitar una formación en línea integral.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza AI para crear vídeos de formación para empleados dinámicos que aumenten el compromiso y mejoren la retención de conocimientos para programas de certificación.
Escala Programas de Certificación en Línea.
Desarrolla un mayor volumen de cursos de certificación y vídeos de formación, alcanzando a todos los empleados a nivel global con facilidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?
HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar guiones en vídeos de formación atractivos, agilizando el proceso de creación de vídeos. Con nuestros avatares de AI realistas y generación eficiente de voz en off, puedes producir contenido de formación en línea profesional para tus empleados de manera rápida y a gran escala.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos de formación para mi marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu empresa directamente en el resultado del creador de vídeos de certificación de personal y vídeos de formación para empleados. Esto asegura que todos tus tutoriales en vídeo se alineen consistentemente con tu identidad corporativa.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el aprendizaje en vídeos de formación?
HeyGen ofrece varias características diseñadas para mejorar la comprensión en vídeos de formación, incluyendo subtítulos automáticos y una amplia gama de plantillas personalizables. Estos elementos ayudan a captar la atención de los espectadores y a ofrecer tutoriales en vídeo claros y concisos para una formación en línea efectiva en toda tu organización.
¿Es HeyGen adecuado para todo tipo de vídeos de formación para empleados?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos de AI versátil diseñado para satisfacer diversas necesidades de formación de empleados, desde la integración y el cumplimiento hasta el desarrollo de habilidades. Su plataforma intuitiva permite la creación fácil de contenido de vídeo de alta calidad para cualquier escenario de formación, apoyando a todos tus empleados.