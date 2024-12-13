Generador de Vídeos Informativos para el Personal: Crea Comunicaciones Internas Atractivas

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Detalla la última actualización de software y sus funcionalidades principales en un vídeo informativo de 90 segundos dirigido al equipo de ingeniería. Es esencial un estilo visual y auditivo limpio y técnico, aprovechando la conversión de texto a vídeo desde un guion para explicar características complejas, complementado con subtítulos para maximizar la retención de información.
Prompt de Ejemplo 2
Los nuevos empleados necesitan una cálida introducción a la cultura de la empresa y la información esencial para su primer día, entregada a través de un vídeo de incorporación de 2 minutos. Este contenido de bienvenida requiere un estilo visual y auditivo coherente con nuestra marca, utilizando eficazmente plantillas personalizables y un sólido soporte de biblioteca de medios/stock.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo informativo de 45 segundos para todos los empleados, compartiendo un consejo rápido para mejorar la productividad en el trabajo remoto. Este contenido atractivo debe presentar un estilo visual y auditivo vibrante, generado eficientemente a partir de un guion usando texto a vídeo, y estar listo para diversas plataformas mediante el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Informativos para el Personal

Transforma tus comunicaciones internas con vídeos informativos impulsados por IA. Crea fácilmente mensajes atractivos y consistentes que informen y alineen a todo tu equipo, mejorando la retención de información y el compromiso de los empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion Informativo
Comienza introduciendo el contenido de tu informativo para el personal o subiendo un guion existente. La capacidad de texto a vídeo de la plataforma procesará tu texto, preparándolo para la creación visual.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia selección de avatares de IA realistas para ser la cara de tu informativo para el personal. Su entrega expresiva cautivará a tu equipo.
3
Step 3
Añade Marca y Mejoras
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y paletas de colores específicas, para mantener la consistencia visual y reforzar tu identidad corporativa.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Produce tu vídeo informativo para el personal completado y expórtalo fácilmente en múltiples relaciones de aspecto, asegurando que esté optimizado para cualquier plataforma de comunicación interna.

Casos de Uso

Optimiza los Anuncios y Comunicaciones Internas

Crea rápidamente actualizaciones de vídeo atractivas y claras para informes de proyectos, cambios de políticas y mensajes de liderazgo para alinear a tu equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo transforma HeyGen el texto en vídeos de IA atractivos para informativos del personal?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de generación de vídeos de IA para convertir tus guiones escritos en contenido de vídeo dinámico. Simplemente introduce tu texto, y nuestra plataforma lo trae a la vida con voces en off profesionales y avatares de IA.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para localizar vídeos informativos para empleados?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como la Traducción con un Clic y subtítulos automáticos para localizar tu contenido para audiencias globales. Esto asegura que tus vídeos de formación para empleados sean accesibles y comprendidos en más de 40 idiomas.

¿Los avatares de IA de HeyGen mejoran el profesionalismo de las comunicaciones internas?

Los sofisticados avatares de IA de HeyGen transmiten tu mensaje con personajes consistentes y voces en off ultra-realistas, elevando significativamente el profesionalismo de tus comunicaciones internas. Aseguran contenido atractivo para una mejor retención de información entre los empleados.

¿Pueden integrarse los vídeos de HeyGen en los sistemas de gestión de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS a través de la Exportación SCORM, lo que lo hace ideal para vídeos de formación de empleados. Esta capacidad técnica optimiza tu flujo de trabajo de producción y edición para un despliegue amplio.

