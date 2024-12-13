Generador de Vídeos de Anuncios para el Personal: Crea Actualizaciones Atractivas

Crea un vídeo de anuncio interno de 90 segundos para la incorporación técnica de nuevo personal, dirigido a nuevos empleados técnicos y desarrolladores existentes, con un estilo visual limpio y profesional, con superposiciones de texto en pantalla y una narración clara e informativa. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para sintetizar la narración e incorpora un avatar de AI para presentar la información clave.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 1 minuto sobre el calendario de mantenimiento del sistema para todos los empleados que requieren acceso a los sistemas centrales, presentando un estilo visual simple y directo que enfatice las fechas y horas clave, acompañado de un estilo de audio calmado y autoritario. Asegura la accesibilidad generando subtítulos para el vídeo y aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para una entrega natural de este importante anuncio.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo instructivo convincente de 2 minutos que detalle el lanzamiento de una nueva función de software, dirigido a usuarios del producto y equipos de soporte interno. El estilo visual debe ser atractivo y demostrativo, con capturas de pantalla dinámicas, complementado por un audio entusiasta e instructivo. Este proyecto de Generador de Vídeo AI puede utilizar eficazmente la función de Texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido eficiente y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para diversas distribuciones en plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo crítico de 45 segundos sobre las mejores prácticas de ciberseguridad para todos los empleados, adoptando un estilo visual serio pero accesible con gráficos relevantes y texto mínimo en pantalla. El estilo de audio debe ser directo y profesional, enfatizando los puntos clave. Emplea los avatares de AI de HeyGen para transmitir el mensaje con autoridad y su generación de voz en off para comunicaciones internas consistentes y claras.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios para el Personal

Crea vídeos de anuncios para el personal profesionales y atractivos de manera rápida y sencilla, potenciando tus comunicaciones internas con visuales dinámicos y AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Anuncio
Pega tu mensaje de anuncio para el personal en el editor. Nuestra plataforma aprovecha la capacidad de Texto a vídeo para convertir instantáneamente tu texto en un diálogo hablado convincente.
2
Step 2
Personaliza con Tu Marca
Integra sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa. Aplica estos controles de marca para asegurar que tu vídeo refleje perfectamente la identidad corporativa para las comunicaciones internas.
3
Step 3
Genera Voz en Off de AI
Selecciona entre una diversa gama de voces y tonos para producir una voz en off de AI de alta calidad para tu guion, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu anuncio y exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto y resoluciones, facilitando su compartición en todas tus plataformas internas preferidas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes de Liderazgo Impactantes

Genera mensajes en vídeo inspiradores y motivadores de liderazgo, fomentando una cultura empresarial positiva y conectada.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de anuncios para el personal?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar texto en contenido de "vídeo de anuncio" profesional con "voz en off de AI" realista y presentadores "avatar de AI", convirtiéndolo en un eficiente "generador de vídeos de anuncios para el personal". Esta tecnología de "Texto a vídeo" simplifica significativamente el proceso de producción para las "comunicaciones internas" dentro de tu organización.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de mis vídeos de anuncios?

HeyGen te permite "Personalizar con Tu Marca" incorporando el logotipo y los colores de tu empresa directamente en tus vídeos. También puedes utilizar su extensa "biblioteca de medios" y "plantillas de vídeo" para mantener una estética de marca consistente en cada proyecto de "generador de vídeos de anuncios para empleados".

¿HeyGen admite funciones para la accesibilidad de vídeos y una distribución más amplia?

Sí, HeyGen genera automáticamente "subtítulos" para todos los vídeos, mejorando la accesibilidad para audiencias diversas. Puedes exportar fácilmente tu "vídeo de anuncio" en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, incluidas "redes sociales" o sistemas de "comunicaciones internas".

¿Puede HeyGen producir contenido de "generador de vídeos" dinámico y atractivo para anuncios internos?

Absolutamente, HeyGen ofrece "animaciones dinámicas" y una amplia gama de "plantillas de vídeo" para asegurar que tus salidas del "generador de vídeos de anuncios para empleados" sean cautivadoras. El "Generador de Vídeos AI" lo hace "fácil de usar" para crear contenido de aspecto profesional sin necesidad de experiencia en edición compleja.

