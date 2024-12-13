Creador de Vídeos de Plan de Sprint: Comunicación Ágil sin Esfuerzo

Empodera a tus equipos scrum y mejora la colaboración remota. Comparte objetivos claros de sprint y Actualizaciones Asíncronas de Sprint sin esfuerzo con texto a vídeo desde guion.

426/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Dirigido a Equipos Scrum distribuidos, produce un vídeo de 30 segundos atractivo que demuestre cómo HeyGen mejora la 'colaboración remota' mostrando actualizaciones asincrónicas sobre 'historias de usuario'. El estilo visual y de audio debe ser moderno y amigable, aprovechando un avatar de IA expresivo y generación de locuciones claras para transmitir puntos clave sin reuniones en vivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para Propietarios de Producto y Equipos de Desarrollo, centrado en comunicar eficazmente los 'objetivos del sprint' a través de 'Actualizaciones Asíncronas de Sprint'. El vídeo debe ser visualmente rico, integrando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales atractivos, y usar redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para asegurar que se vea genial en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo pulido de 45 segundos dirigido a Líderes Técnicos y Partes Interesadas, diseñado para optimizar la 'preparación de reuniones' para una 'Revisión del Backlog de Sprint'. Emplea un estilo visual profesional con subtítulos fáciles de leer generados por la función de Subtítulos de HeyGen, utilizando sus robustas Plantillas y escenas para presentar información compleja de manera clara y concisa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Plan de Sprint

Optimiza tu proceso de desarrollo Ágil creando vídeos de planificación de sprint claros y atractivos, fomentando una mejor comprensión y colaboración remota dentro de tus equipos scrum.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando los detalles de tu plan de sprint, historias de usuario y elementos del backlog. Nuestra capacidad de "texto a vídeo desde guion" transforma tu entrada en un "Vídeo de Planificación de Sprint" dinámico listo para tu equipo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para narrar tus objetivos de sprint e información clave. Esta poderosa función da vida a tus "reuniones de planificación de sprint".
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Añade elementos visuales, música de fondo y asegura la accesibilidad con "Subtítulos" generados automáticamente. Aplica los controles de marca de tu equipo para mantener un aspecto profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tus plantillas de vídeo impulsadas por IA finales en varios formatos de relación de aspecto para compartir fácilmente. Facilita la "colaboración remota" distribuyendo tus actualizaciones asincrónicas de sprint a través de todos los canales de comunicación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Ágiles Complejos

.

Transforma documentos densos de planificación de sprint en resúmenes en vídeo fácilmente digeribles, simplificando estimaciones y discusiones técnicas para todo el equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra planificación de sprint con vídeos impulsados por IA?

HeyGen empodera a los equipos scrum para crear Vídeos de Planificación de Sprint atractivos usando vídeos impulsados por IA y plantillas de vídeo con IA, asegurando discusiones productivas y una comunicación clara de los objetivos del sprint.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para actualizaciones asincrónicas de sprint?

Con HeyGen, los equipos pueden generar fácilmente vídeos asincrónicos para la Revisión del Backlog de Sprint o la preparación previa a reuniones, fomentando una mejor colaboración remota al permitir que los miembros del equipo revisen historias de usuario y elementos del backlog a su propio ritmo.

¿Puede HeyGen transformar texto en vídeos atractivos de plan de sprint?

Sí, el generador de texto a vídeo de HeyGen te permite convertir guiones en Vídeos de Planificación de Sprint dinámicos con Avatares de IA realistas y Actores de Voz de IA, haciendo que tu proceso de creación de vídeos de plan de sprint sea fluido.

¿Cómo apoya HeyGen la marca del equipo en los vídeos de planificación de sprint?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiendo a los equipos integrar logotipos y colores específicos en sus vídeos impulsados por IA. Esto asegura que todos los Vídeos de Planificación de Sprint mantengan un aspecto consistente y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo