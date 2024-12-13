Imagina un segmento de noticias deportivas de última hora de 30 segundos para redes sociales, dirigido a fanáticos del deporte que desean actualizaciones inmediatas. El estilo visual debe ser elegante y moderno con cortes dinámicos, complementado por una voz en off enérgica y autoritaria. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para entregar las noticias, asegurando un video deportivo de aspecto profesional que capture la atención al instante, utilizando su generación de voz en off para una narración convincente.

