Desarrolla un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre una técnica específica, como un tiro libre perfecto o un saque de esquina en fútbol, dirigido a entrenadores y atletas aspirantes. El estilo visual debe ser limpio y preciso, con una voz en off clara y autoritaria generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que cada paso sea claramente audible y comprensible.

