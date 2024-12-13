Creador de Videos de Anuncio de Patrocinio: Crea Videos Impactantes

Crea impresionantes videos de patrocinio para campañas de marketing e integración en redes sociales utilizando nuestras plantillas y escenas personalizables.

Crea un video de anuncio de patrocinio de 30 segundos diseñado para pequeñas empresas y startups que buscan atraer nuevos socios. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando colores brillantes y alentadores, y una pista de fondo moderna y animada. Este video tiene como objetivo presentar claramente los beneficios de la asociación, mostrando logotipos de marcas prominentes, y puede ser fácilmente creado utilizando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para establecer una identidad visual fuerte.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video vibrante de patrocinio de eventos de 45 segundos dirigido a organizadores de eventos ansiosos por mostrar su lista de patrocinadores. Imagina un enfoque visual dinámico y celebratorio con cortes rápidos, texto animado y una partitura orquestal inspiradora que genere emoción. La generación de voz en off de HeyGen puede añadir un toque pulido y profesional, anunciando claramente cada patrocinador y destacando su contribución a través de escenas personalizables.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video de integración de marca elegante de 60 segundos para equipos de marketing de marcas establecidas que buscan anunciar nuevas colaboraciones dentro de sus campañas de marketing. La estética debe ser sofisticada y minimalista, enfocándose en tomas de productos de alta calidad, gráficos en movimiento sutiles y una pista de música de fondo calmante y profesional. Aprovecha la función de texto a video de HeyGen desde el guion para asegurar un mensaje preciso y una narrativa coherente que refuerce los valores de la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video publicitario enérgico de 15 segundos para creadores de contenido e influencers anunciando menciones rápidas de patrocinadores para plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser divertido, colorido y de ritmo rápido, incorporando transiciones rápidas y música de moda libre de derechos. Asegura la máxima accesibilidad y participación del espectador utilizando los subtítulos automáticos de HeyGen, haciendo que el mensaje de patrocinio sea claro incluso sin sonido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Anuncio de Patrocinio

Crea videos de anuncio de patrocinio atractivos sin esfuerzo utilizando nuestra plataforma intuitiva y potentes herramientas de IA, perfectas para mostrar asociaciones y atraer a tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Video
Comienza eligiendo de una diversa biblioteca de plantillas y escenas diseñadas para anuncios de patrocinio, proporcionando un punto de partida profesional y eficiente para tu video.
2
Step 2
Personaliza Elementos de Marca
Añade fácilmente logotipos y aplica los colores y fuentes específicos de tu marca utilizando los controles de branding para asegurar una alineación perfecta de la marca con tus patrocinadores.
3
Step 3
Genera Contenido Potenciado por IA
Transforma tu guion en visuales dinámicos aprovechando la función de texto a video para crear voces en off o subtítulos directamente desde tu texto.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Video
Finaliza tu video, haciendo los ajustes necesarios en el redimensionamiento de proporciones y exportaciones. Luego, descarga y comparte tu video de patrocinio de alta calidad en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Efectivamente las Asociaciones de Marca

.

Destaca el valor de tus patrocinios de eventos e integraciones de marca a través de presentaciones de video profesionales y atractivas potenciadas por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de anuncio de patrocinio impactantes?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de videos de anuncio de patrocinio, ofreciendo una amplia gama de plantillas de video y un editor fácil de usar de arrastrar y soltar. Nuestras herramientas de video con IA simplifican el proceso, permitiéndote crear videos de patrocinio de eventos de manera eficiente y profesional.

¿Qué capacidades de branding ofrece HeyGen para personalizar videos de patrocinio?

HeyGen proporciona robustas funciones de integración de marca, permitiéndote añadir logotipos e incorporar los colores específicos de tu marca directamente en escenas personalizables. Esto asegura que tus videos de patrocinio se alineen perfectamente con la identidad de tu marca en todas las campañas de marketing.

¿Puede HeyGen aprovechar la IA para elementos únicos como avatares y voces en off en contenido de patrocinio?

Absolutamente, HeyGen te permite incluir avatares de IA realistas y generar voces en off profesionales a partir de un simple guion para tus videos de patrocinio. También puedes añadir fácilmente subtítulos, haciendo que tus videos publicitarios sean más accesibles y atractivos para tu audiencia.

¿Facilita HeyGen la producción de diversos videos publicitarios para varias plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen es un versátil creador de videos en línea que apoya la creación de videos publicitarios de alta calidad optimizados para varias plataformas de redes sociales y campañas de marketing. Puedes personalizar fácilmente tus plantillas y exportarlas en diferentes proporciones para adaptarse a cualquier canal.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo