Desbloquea el Engagement con Nuestro Generador de Vídeos de Contenido Patrocinado

Profesionales del marketing, produzcan sin esfuerzo anuncios UGC atractivos con avatares de IA, transformando sus campañas de vídeo con actores digitales realistas.

Imagina un vídeo dinámico de 30 segundos diseñado para profesionales del marketing y marcas D2C, mostrando lo fácil que es generar anuncios UGC atractivos. El estilo visual debe ser moderno y rápido, con diversos avatares de IA presentando un producto con una locución clara y concisa, destacando la capacidad de HeyGen para crear contenido patrocinado auténtico sin necesidad de filmaciones extensas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo vibrante de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas, demostrando el poder de un generador de vídeos de contenido patrocinado. Los visuales deben ser modernos y coloridos, perfectos para YouTube Shorts, con música animada y narración profesional. Ilustra cómo adaptar plantillas personalizables en narrativas cautivadoras usando texto a vídeo desde un guion, haciendo que la creación de contenido sea simple e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo impactante de 60 segundos dirigido a equipos creativos y empresas que buscan anuncios de IA rentables. La estética debe ser elegante y profesional, utilizando visuales de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock, subrayado por una locución convincente y subtítulos automáticos. Enfatiza la generación de múltiples versiones de visuales atractivos de manera eficiente, demostrando la rentabilidad de la creación de anuncios impulsados por IA.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo genuino de 30 segundos para empresas que desean producir vídeos de testimonios auténticos. El estilo visual y de audio debe ser cálido y confiable, capturando un toque personal. Destaca la facilidad de usar el Generador de Vídeos de IA de HeyGen para sintetizar poderosas historias de clientes, aprovechando la generación de locuciones para aportar sinceridad y credibilidad a cada testimonio de manera rápida y efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Contenido Patrocinado

Crea sin esfuerzo vídeos de contenido patrocinado de alta calidad y atractivos con herramientas impulsadas por IA, ahorrando tiempo y recursos para campañas efectivas.

Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Inicia tu proyecto de vídeo patrocinado escribiendo tu guion directamente o seleccionando entre una variedad de plantillas personalizables para establecer tu escena.
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Da vida a tu contenido eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA y generando locuciones de sonido natural para narrar tu mensaje.
Step 3
Añade Elementos de Marca y Visuales
Integra la identidad de tu marca aplicando colores personalizados, logotipos y seleccionando visuales atractivos de la biblioteca de medios para mejorar tu contenido patrocinado.
Step 4
Exporta y Publica en Diferentes Plataformas
Finaliza tu vídeo con un redimensionamiento preciso de la relación de aspecto y expórtalo en alta definición, listo para publicarse en plataformas como YouTube Shorts u otros canales de redes sociales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Testimonios Convincente

Transforma historias de éxito de clientes en potentes y atractivos vídeos de IA para generar confianza y persuadir a las audiencias en campañas patrocinadas.

Preguntas Frecuentes

Explorando las capacidades de HeyGen para crear anuncios de IA impactantes y anuncios UGC.

HeyGen empodera a los profesionales del marketing como un generador de vídeos de IA líder para producir eficientemente anuncios de IA y anuncios UGC atractivos. Actúa como un generador integral de vídeos de contenido patrocinado, simplificando la creación de visuales atractivos para diversas campañas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido visualmente atractivo con avatares de IA y plantillas personalizables?

Sí, HeyGen permite a los equipos creativos producir contenido cautivador utilizando avatares y actores de IA realistas. Puedes incorporar fácilmente los colores de tu marca y personalizar plantillas para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la estética de tu marca.

¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para generar vídeos de productos y testimonios?

HeyGen ofrece amplios controles creativos, permitiendo a los usuarios generar vídeos de productos y testimonios convincentes con facilidad. Sus capacidades apoyan la creación de múltiples versiones de tus anuncios para pruebas creativas efectivas, optimizando tu estrategia de creador de anuncios de vídeo en línea.

¿Cómo acelera el Generador de Vídeos de IA de HeyGen la creación de contenido para diversas plataformas?

El avanzado Generador de Vídeos de IA de HeyGen acelera la creación de contenido a través de flujos de trabajo eficientes y potentes capacidades de edición de vídeo de IA. Los usuarios pueden aprovechar Clones de Voz y Locuciones para personalizar mensajes, convirtiéndolo en un editor de vídeo en línea indispensable para diversas necesidades de contenido.

