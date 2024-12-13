Creador de Vídeos de Anuncio de Patrocinador: Diseña Vídeos Impactantes

Crea fácilmente impresionantes anuncios de patrocinador que cautiven a tu audiencia utilizando nuestras ricas plantillas de vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un 'creador de vídeos de patrocinio de eventos' atractivo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y gerentes de marca, con un estilo visual moderno y amigable. El vídeo debe emplear los 'avatares de AI' de HeyGen para entregar un mensaje de agradecimiento personalizado a los patrocinadores clave, asegurando un tono memorable y profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una narrativa poderosa de 'vídeos de patrocinio' de 60 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro y comunitarias que buscan nuevos apoyos. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y conmovedor, combinando tomas cinematográficas con un mensaje convincente generado a través de la función de 'Generación de locuciones' de HeyGen, destacando el profundo impacto de las contribuciones.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de vídeo conciso de 15 segundos para marcas de comercio electrónico y creadores de contenido que promocionan productos patrocinados. Este vídeo rápido y enérgico necesita una llamada a la acción directa y música energética, con su mensaje central construido eficientemente usando la capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para una entrega rápida e impactante.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Patrocinador

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncio de patrocinador atractivos con herramientas impulsadas por AI, plantillas impresionantes y características personalizables para amplificar tu mensaje y hacer crecer tu negocio.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando entre nuestras ricas plantillas de vídeo o pegando tu guion para transformar el texto en un vídeo dinámico. Nuestra interfaz intuitiva facilita la construcción de tu escena inicial.
2
Step 2
Selecciona tus Elementos Visuales
Personaliza tu anuncio eligiendo entre una amplia gama de avatares de AI o subiendo tus propios medios. Mejora tus escenas con música de fondo y visuales de nuestra extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Adapta tu vídeo para que coincida perfectamente con la estética de tu marca. Aplica fácilmente los colores y el logotipo de tu marca, asegurando un aspecto consistente y profesional que resuene con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Una vez que tu anuncio de patrocinador esté pulido, genera tu vídeo en varios formatos optimizados para diferentes plataformas de redes sociales. Descarga y comparte para aumentar el compromiso y llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Impacto del Patrocinio con Vídeo

Destaca asociaciones exitosas y su impacto positivo a través de vídeos atractivos generados por AI que construyen la reputación de la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos y anuncios de patrocinio?

HeyGen te permite crear vídeos de anuncio de patrocinador y vídeos de patrocinio de eventos convincentes utilizando ricas plantillas de vídeo y escenas personalizables. Aprovecha las locuciones profesionales e integra los colores de tu marca para entregar una poderosa llamada a la acción que resuene con tu audiencia.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para crear anuncios de vídeo efectivos?

HeyGen proporciona herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas y capacidades de texto a vídeo desde guion sin interrupciones. Estas características agilizan la creación de anuncios de vídeo de alto impacto, haciendo que tu producción de vídeo sea eficiente e innovadora.

¿Puedo personalizar fácilmente el contenido de vídeo para varias plataformas de redes sociales con HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una extensa biblioteca de medios, lo que te permite personalizar fácilmente las escenas para diversas necesidades. Puedes adaptar y exportar eficientemente tus vídeos para varias plataformas de redes sociales, incluyendo YouTube, asegurando una presentación óptima en todas partes.

¿Cómo ayuda HeyGen a las empresas a crecer y aumentar las ventas con contenido de vídeo atractivo?

HeyGen permite a las empresas crecer y aumentar las ventas creando anuncios de vídeo profesionales y vídeos de patrocinio de manera rápida y a gran escala. Sus características avanzadas te ayudan a elaborar mensajes impactantes con fuertes llamadas a la acción, perfectos para cautivar a tu audiencia en todas las plataformas.

